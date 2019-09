26 de septiembre de 2019

El 30,5% de encuestados en CyL votaría al PSOE, el 18,3% a PP y el 11,5% a Cs

VALLADOLID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 30,5 por ciento de los castellanoleoneses votaría al PSOE en unas elecciones generales, según la estimación de 'Voto + simpatía' que recoge el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente a septiembre y aumenta la ventaja sobre el PP, al que apoyaría un 18,3 por ciento de los encuestados, frente al 11,5 que se decantaría por Ciudadanos, el 3,8 por Vox y el 3,6 por Unidas Podemos.

Según los datos del último Barómetro del CIS, conocidos este jueves, un 30,5 por ciento de los castellanoleoneses votaría al PSOE, un dato que sitúa a los socialistas con 1,3 puntos más que el porcentaje de apoyo que le daba la última encuesta de este organismo estatal, conocida hace dos semanas.

El dato también mejora ligeramente el resultado del PSOE en las elecciones generales del pasado 28 de abril, cuando obtuvo en Castilla y León un 29,78 por ciento de los votos.

De celebrarse mañana unas elecciones generales, un 18,3 por ciento de los encuestados votaría al Partido Popular, que baja casi cuatro puntos con respecto a la última encuesta del CIS (22,1 por ciento).

Por el contrario, Ciudadanos mejora el resultado en este Barómetro con respecto a la última encuesta, ya que pasa de un 9,7 por ciento al actual 11,5.

Según el Barómetro, Vox se situaría como la cuarta fuerza política en intención de voto, ya que un 3,8 por ciento de los encuestados se decantaría por esta opción, lo que supone un retroceso con respecto a la encuesta de primeros de mes, que le daba un 5,1 por ciento.

Mayor aun sería la caída de Unidas Podemos, que pasaría de un 7,1 a un 3,3 por ciento y quedaría por detrás de Vox en intención de voto.

Un 20,7 por ciento de los encuestados aseguraba que no votaría si hubiera elecciones, un 1,8 por ciento lo haría en blanco, un 1,2 por ciento no sabe y un 2,4 no contestó a la pregunta

En las pasadas elecciones generales del 28 de abril, el PSOE fue el partido más votado con un 29,78%, que le supuso 12 diputados; el PP consiguió el 26,05 de los votos, con los que obtuvo diez diputados; Cs logró el 18,90% de los sufragios, que le dieron 8 escaños; Vox consiguió el 12,30% de los votos, que le sirvieron para lograr 1 acta; y Unidas Podemos se quedó en el 10,39% del voto, resultados con los que no consiguió ningún escaño.

Sobre la calificación de la labor del Ejecutivo regional en los últimos cuatro años, el 40,3% considera que se trata de una gestión regular, el 20,1 buena, el 24,4 mala y un 1,1 muy buena, si bien el 32,7 por ciento de los encuestados cree que si hubiera estado otro partido en el Gobierno la situación hubiera sido idéntica, frente a un 26,3% que entiende que hubiera sido mejor y el 11,9 peor.

La encuesta se realizó en los 18 primeros días de septiembre, cuando se negociaba la investidura de Pedro Sánchez y justo cuando se certificaba la imposibilidad de un acuerdo. Todavía no estaba en mente de los entrevistados la presentación del partido de Íñigo Errejón.

En el Barómetro se preguntó a los encuestados por la situación política actual del país, la cual un 45,9 por ciento calificó de "mala"; un 37,3 por ciento, de "muy mala"; un 14,8 por ciento, de regular; y solo un 1,2 por ciento, de "buena".

Asimismo, el 54,7 por ciento aseguró que la situación es "igual" que hace un año, el 39,9 por ciento, cree que la política española está "peor" y solo el 2,4 por ciento considera que ha mejorado. En cuanto a las previsiones, un 38,2 por ciento de los castellanoleoneses estima que la situación será "peor" que ahora; un 29,3 por ciento cree que empeorará y un 8,6 por ciento, que será mejor.

En cuanto a los problemas que observan los castellanoleoneses en la actualidad, un 41,1 por ciento muestra preocupación por el paro como primer problema; un 27,2 por ciento opta por los políticos en general, los partidos y la política; un 7,7 por ciento, por la corrupción y el fraude y un 3,8 por ciento, por los problemas económicos.

El Barómetro cuestiona igualmente sobre la gestión que ha llevado a cabo el PSOE en el Gobierno, calificada de mala por la mayoría de encuestados (32,5 por ciento). Un 30,8 por ciento la ve como "regular", un 21,3 por ciento, como "muy mala" y un 8,9 por ciento como "buena".

Asimismo, se estima que si gobernara el Partido Popular lo haría igual que el PSOE, tal como opinaron un 42,3% de los encuestados. Un 34,6 por ciento opinó que lo harían peor; y un 17,2 por ciento, mejor.

En lo relativo a la valoración sobre los principales líderes políticos, los castellanoleoneses encuestados dan la nota más alta al presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE en las próximas elecciones del 10 de noviembre, Pedro Sánchez, con un 4,0.

Por detrás de él se sitúan el 'popular' Pablo Casado y el candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, empatados con 3,2 puntos de media; mientras que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se queda con una nota de 2,6 puntos, y el candidato de Vox, Santiago Abascal, con un 2,2.