La Fiscalía recurre el permiso de Urdangarin porque "no cumple los requisitos legales"

VALLADOLID/MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Valladolid ha presentado este viernes un recurso de apelación ante el juez de Vigilancia Penitenciaria que otorgó el permiso al marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, para realizar un voluntariado fuera de la prisión de Brieva (Ávila) en la que cumple condena por el caso Nóos.

El Ministerio Público argumenta en su escrito que el permiso "no cumple los requisitos legales", ya que, por un lado, "no tiene como contenido un programa específico de tratamiento", y en segundo lugar, el exduque de Palma aún "no ha cumplido la cuarta parte de su condena", que es de cinco años y diez meses de cárcel.

El Fiscal considera que se debe de tener en cuenta que Urdangarín no cumplirá la cuarta parte de su pena hasta el 28 de noviembre de este año, lo que es "una exigencia para la aplicación de cualquier otro beneficio, tratamiento o actividad dentro de la Legislación penitenciaria" que implique la salida de un interno.

Asimismo, el escrito del Ministerio Público recuerda que Iñaki Urdangarin no está sometido a un régimen de aislamiento forzoso impuesto por la Administración penitenciaria ya que el ex duque elegió el módulo de mujeres de la prisión de Brieva, en Ávila, de forma voluntaria y no consta que haya solicitado "en ningún momento" traslado al centro.