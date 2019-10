1 de octubre de 2019

AMP.Ayuntamiento de Valladolid reclama a la Junta atender sus demandas "como capital de CyL" pero no cambiar el Estatuto

VALLADOLID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid no ha encontrado el apoyo del resto de partidos de la Corporación para sacar adelante su moción en la que pretendía reclamar a las Cortes regionales que se incluya una mención a la capitalidad de la ciudad en el Estatuto de Autonomía, pero sí que ha aprobado junto al PSOE un texto enmendado en el que se reclama a la Junta que atienda las "necesidades y demandas" de Valladolid "como capital de Castilla y León".

El concejal del PP y ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha defendido la moción por la que se proponía que el Ayuntamiento se dirigiera a la mesa de las Cortes y a los portavoces parlamentarios para que en una próxima reforma estatutaria se incluya a la ciudad de Valladolid como capital autonómica.

Los grupos Socialista, de Ciudadanos, VTLP y Vox han rechazado esta propuesta en el debate por innecesaria o bien por que generaría más enfrentamiento entre las provincias, si bien el portavoz del PSOE, Pedro Herrero, ha señalado que si el debate se lleva al "principio jurídico" de capitalidad, existe un informe del secretario general del Ayuntamiento del año 2011 en el que se defiende que se puede considerar a Valladolid como capital de la comunidad porque es un término equivalente al de "sede de las instituciones propias".

Ya que de Santiago-Juárez había reclamado a los portavoces de los grupos que al menos manifestaran en el debate que Valladolid es la capital de Castilla y León, el edil 'popular' ha accedido a admitir una enmienda que ha presentado el portavoz socialista, pues es "el único" que ha accedido a su reclamación.

A esa enmienda, en la que el PSOE buscaba reclamar a la Junta un cambio en la política territorial para "superar localismos y fomentar el sentimiento autonómico", así como atender las "necesidades y demandas" de Valladolid, De Santiago-Juárez ha añadido varios matices como el de añadir la coletilla de "capital de Castilla y León".

El texto ha sido aprobado con los 20 votos favorables de los concejales de PP y PSOE, mientras que se han abstenido Ciudadanos, Vox y Valladolid Toma la Palabra, cuya portavoz ha justificado su postura en una cuestión "formal" debido al "tono condescendiente" que considera que ha empleado en el debate De Santiago-Juárez.

Entre los grupos que no se han sumado al apoyo, la portavoz de VTLP, María Sánchez ha aseverado que "si camina como un pato, grazna como un pato y nada como un pato, no es necesario gritar a los cuatro vientos que es un pato; mientras que el portavoz de la formación 'naranja', Martín Fernández Antolín ha defendido que no es tan extraño que un texto estatutario no señale expresamente una capital, como ocurre en el País Vasco.

El portavoz socialista y concejal de Planificación y Recursos, Pedro Herrero, ha alabado la "inteligencia" del edil 'popular' frente a las críticas de otros grupos pues considera que ha tenido la "audacia" de renunciar a la propuesta que planteaba, ante "lo difícil que es concitar acuerdos" en la Comunidad en torno a esta cuestión, y haber facilitado un entendimiento para cerrar otra propuesta.

Asimismo, el alcalde socialista de la ciudad, Óscar Puente, ha señalado a los medios de comunicación tras la celebración del Pleno que la solución que han acordado el PP y el PSOE "demuestra la madurez política que hay en Valladolid", pues ante una propuesta dirigida a las Cortes que, según el primer edil, estaba "abocada al fracaso", se ha alcanzado una fórmula "reivindica" y "más real" ante los problemas de la Comunidad Autónoma.

En el debate de la moción, De Santiago-Juárez ha intercambiado opiniones especialmente con los portavoces de VTLP y de VOX. A la primera de ellos, María Sánchez, le ha tratado de corregir algunos de los datos que ha apuntado en su argumentación, como que el Estatuto de Autonomía se ha reformado en cuatro ocasiones, pues él defendía que han sido solo tres.

Sánchez ha felicitado irónicamente a De Santiago-Juárez por haber protagonizado el debate político en Castilla y León durante unas semanas con esta propuesta al tiempo que ha apuntado que el exconsejero le "riñe" de una manera similar a la que estaba "acostumbrada" con el exalcalde 'popular', Javier León de la Riva; y, ante el tono "condescendiente" ha asegurado que no iba a apoyar la enmienda acordada entre PP y PSOE.

Sobre Vox, el exconsejero de la Junta ha comenzado por excluir a esta formación de los "partidos constitucionalistas" por su "desacuerdo" con el título VIII de la Carta Magna, ante lo cual el portavoz de la formación de derechas ha defendido que simplemente quieren plantear una reforma constitucional. De Santiago-Juárez ha ironizado que "solo faltaba" que busquen cambiarla de esa manera ya que la otra opción sería "un golpe de Estado".

En la sesión correspondiente al mes de octubre se han debatido otras cuatro mociones y en otra más ha habido acuerdo para hacer reclamaciones a la Junta de Castilla y León, y también al Gobierno, para que aporten las cantidades que corresponden a los ayuntamientos en materia de financiación.

En este caso, se han aprobado por unanimidad tanto la reclamación inicial de la moción del Grupo Popular al Gobierno, pese a que el concejal de Recursos Humanos, Juan Carlos Hernández, ha defendido que el Ejecutivo en funciones realiza puntualmente sus transferencias de acuerdo con el último presupuesto aprobado; como tres puntos añadidos vía enmienda por el Grupo Socialista para que la Junta duplique los fondos de participación de las entidades locales.

También ha habido unanimidad en la propuesta de VTLP para proponer a la Diputación provincial la firma de un acuerdo para la puesta en valor de los restos arqueológicos de Soto de Medinilla y Villa del Prado, aunque el texto definitivo aprobado ha sido una enmienda planteada por el Grupo Popular para que el acuerdo se alcance también con la Junta de Castilla y León.

En cuanto a la moción de Ciudadanos para ofrecer mayores alternativas de ocio ante el 'botellón', los grupos municipales que forman el equipo de Gobierno la han rechazado en su mayor parte y solo ha salido adelante el punto relativo a hacer un seguimiento de la Ordenanza para Prevención del Alcoholismo sobre todo en establecimientos donde se haya incumplido. Además, se han incorporado dos acuerdos más, con la abstención de Vox, sobre la actualización de la guía familiar sobre prevención de drogas y para buscar fórmulas de colaboración con la Diputación.

La moción que presentaba Vox, en la que se proponía que se renegocie el convenio de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad para volver a contemplar un soterramiento de unos 2,5 kilómetros de longitud, ha sido la única que no ha conducido a algún tipo de acuerdo y en ella se ha evidenciado que el resto de grupos políticos han apostado, al menos por ahora, por que se siga adelante con el proyecto de integración en superficie.

En este Pleno se ha aprobado también la reforma del Reglamento Orgánico, con un debate que ha transcurrido como ya estaba previsto, con el apoyo de PSOE, PP y Ciudadanos, la abstención de VTLP y el voto en contra de Vox.

EL PORTAVOZ DE VOX RENUNCIA A COBRAR MÁS

Las posturas no han cambiado y, tanto Vox como VTLP han mostrado su oposición a que se incrementen los fondos destinados a los grupos municipales, tanto a medios materiales como a personales. Además VTLP incidió en su propuesta de rebajar los sueldos un 25 por ciento, mientras que el portavoz de Vox ha anunciado su intención de renunciar a la parte en la que incrementará su sueldo como consecuencia de la modificación.

Ese cambio consiste en que se anula la cláusula que aplicaba una congelación de los sueldos desde el año 2008, por lo que De Santiago-Juárez había defendido que el Reglamento no aprueba una subida de sueldos.