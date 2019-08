Ascienden a once los casos de listeriosis descartados en CyL

VALLADOLID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de casos de listeriosis descartados en Castilla y León ha ascendido a once, mientras otros tantos permanecen a la espera de resultados, según los datos facilitados este viernes por la Consejería de Sanidad.

Así, se mantienen en 23 los casos de listeriosis en Castilla y León, que incluyen los once en estudio, los once descartados y los otros once a la espera de confirmación.

Hasta el momento, el único caso confirmado del brote de listeriosis asociado al consumo de carne mechada es el de un varón salmantino de más de 60 años.