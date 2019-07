16 de julio de 2019

Atendida una persona tras incendiarse la freidora en un bar de Valladolid y extinguido un fuego en un ático

VALLADOLID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos sanitarios han atendido a una persona tras incendiarse una freidora en un bar ubicado en Valladolid, según han informado a Europa Press fuentes de los Bomberos, que además han intervenido también en el fuego de un ático en otro punto de la ciudad.

En concreto, el incendio de una freidora en un bar ubicado en el número 14 de la calle Kilimanjaro, en el barrio vallisoletano de Pinar de Jalón se ha producido en torno a las 18.30 horas, cuando una llamada ha avisado al 112 de lo ocurrido y se ha avisado a bomberos y policía, según han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112, que ha precisado que posteriormente se ha pedido asistencia para una persona.

Se trata de una trabajadora del establecimiento que, aparentemente se encontraba bien, pero ha sido trasladada, nerviosa por lo ocurrido, para someterse a una revisión después del suceso, según ha explicado a Europa Press el propietario del bar 'Kibo', que ha tenido que cerrar debido a la suciedad provocada por los productos de extinción utilizados.

El fuego se ha iniciado una freidora, en la que al parecer no ha funcionado el dispositivo de seguridad que llevan para cortar la corriente y se ha prendido, aunque se ha logrado controlar y no ha habido daños derivados del fuego. Hasta el lugar se ha desplazado una dotación de bomberos, que han explicado que se disponía a acudir otra pero no ha sido necesario.

El propietario del establecimiento ha explicado que en principio y aparentemente la trabajadora se encontraba bien, aunque afectada por el susto, y se la ha evacuado para una revisión más a fondo.

Por otro lado, los bomberos han intervenido en el incendio de un ático en la calle Alcaparra, donde se ha producido un fuego en una cocina que ha afectado a una campana extractora y un mueble. El suceso se ha producido a primera hora de la mañana y hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones más un coche de mando.