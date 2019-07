14 de julio de 2019

El Ayuntamiento desactiva la situación 2 de contaminación por ozono y anula las restricciones al tráfico

VALLADOLID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha desactivado este domingo la situación 2, aviso, por contaminación atmosférica al bajar los niveles de ozono de las estaciones de medición por debajo de 120 y 100 microgramos por metro cúbico (mg/m3) como valor máximo de las medias móviles octohorarias, pero se mantiene la situación 1, preventiva, ya que los niveles, a pesar de haber descendido siguen siendo elevados.

El Ayuntamiento de Valladolid había activado este sábado la situación 2, aviso, prevista en el Plan de Acción en situaciones de alerta por contaminación del aire urbano en Valladolid, ya que se había superado el valor de 100 mg/m3 como valor máximo octohorario durante once días consecutivos y el día 1 de julio activó la situación 2, aviso, por la superación del valor de 120 ng/m3 durante tres días consecutivos que ahora se ha desactivado.

De este modo, se han anulado también las medidas de restricción total del tráfico en el casco histórico previstas para este domingo.

En todo caso, se recuerda a la población que toda la información sobre la calidad del aire de la ciudad De Valladolid se encuentra disponible en la página web municipal (www.valladolid.es/es/rccava).

No obstante, el Ayuntamiento mantiene la recomendación de que todas aquellas personas para quienes no sea indispensable usar el vehículo privado reduzcan al mínimo su uso en los próximos días para que la contaminación no vuelva a subir y haya que realizar restricciones.