13 de julio de 2019

El Ayuntamiento de Valladolid activa la situación 2, aviso, de contaminación por ozono

VALLADOLID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha activado la situación 2, aviso, de contaminación por ozono ya que, según informa el Servicio de Medio Ambiente, se ha superado en las estaciones de medida de la RCCAVA el valor de 100 ng/m3 como valor máximo de las medias móviles octohorarias durante por undécimo día consecutivo, en concreto, del 2 al 12 de julio.

Además, se ha superado el valor de 120 ng/m3, como valor máximo de las medias móviles octohorarias, en todas las estaciones y por tercer día consecutivo. De esta manera se ha superado el valor establecido en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano para la situación 2, aviso, "con las consiguientes medidas de restricción de tráfico".

Según ha indicado el Consistorio a través de un comunicado remitido a Europa Press, se aplicará la limitación de velocidad a 30 km/h en el casco histórico desde las 9.00 horas de este sábado, 13 de julio, hasta las 21.00 horas.

Además, este domingo, 14 de julio, de 9.00 a 21.00 horas, se procederá a la restricción por completo del tráfico en el centro de la ciudad, en principio, si se confirma una superación del valor de 120 ng/m3 como valor máximo de las medias móviles octohorarias. Solamente podrán acceder al área restringida vehículos de transporte colectivo (BUS), transporte escolar, bicicletas, vehículos con tarjeta PMR, emergencias, vehículos de residentes y vehículos que dispongan del distintivo 'cero emisiones' y 'ECO' establecido por la DGT, de personas con movilidad reducida, servicios esenciales y servicios funerarios.

No podrán acceder ni los ciclomotores ni motocicletas, ni los usuarios de los estacionamientos subterráneos de rotación con accesos ubicados en el interior del perímetro restringido. La Policía Municipal establecerá filtros de entrada en todos los accesos al área en cuestión, no permitiendo el paso a los vehículos no autorizados y realizará controles aleatorios del cumplimiento de la medida en el interior de la zona restringida, imponiendo las sanciones que sean procedentes.

En caso de que los valores mejorasen antes, la restricción del tráfico se suspendería, de lo cual se daría oportuna información, en su caso.

El umbral de información establecido en el anexo I del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, es de 180 microgramos/m3 como valor medio horario para el O3, el cual no se ha superado, sin embargo, el Real Decreto establece el valor de 120 ng/m3 como máxima diaria de las medidas móviles octohorarias en un año civil como valor objetivo a largo plazo para la protección de la salud humana.