15 de septiembre de 2019

Burgos acoge el jueves una versión "garaje" de 'La Bohème'

BURGOS, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La nave Desguaces Foro de Burgos acogerá este jueves, 19 de septiembre, una versión "garaje" de la célebre ópera de Giacomo Puccini 'La Bohème', dirigida por Emiliano Suárez, y que cuenta con el apoyo de la Fundación VIII Centenario de la Catedral de Burgos 2021.

Se trata de una adaptación "libre y contemporánea" del libreto original para piano y voces, una función "clandestina", según sus responsables, en formato "underground" que ha pasado previamente por Bilbao, Barcelona y Madrid.

Según ha informado la organización a través de un comunicado remitido a Europa Press, se trata de una versión en la que las texturas del espacio son la escenografía adecuada y los acordes del piano el más íntimo acompañamiento para los artistas.

La iniciativa nace desde la pasión de Emiliano Suárez, confundador de la agencia Do The Right Thing, por dicho género musical, quien ha contado con Macarena Bergareche, socia fundadora y directora ejecutiva de Think Chic.

La propuesta cuenta con un elenco de cantantes del género como son Mariola Cantarero (soprano), Pancho Corujo (tenor), Manel Esteve (barítono), Ruth Terán (soprano), Javier Galán (barítono), Stefano Palatchi (bajo) y Pedro Quiralte (barítono), acompañados por el maestro Borja Mariño.

Esta ópera garaje podrá verse el jueves 19 en Desguaces Foro, ubicada en el número 19 de la calle Alcalde Martín Cobos, y las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma Telentradas de Caja de Burgos, con un precio de 36 euros.