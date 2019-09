Cabero agradece que piensen en él para presidir el CES pero evita hablar de ello porque podría ser "presuntuoso"

SALAMANCA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicerrector de Política Académica y Participación Social de la Universidad de Salamanca (USAL), Enrique Cabero, ha agradecido que "haya personas y organizaciones que piensen que podría realizar una buena labor" como presidente del Consejo Económico y Social (CES), un órgano del que ha dicho que es "importantísimo para Castilla y León".

"Pero no debo ni puedo decir mucho más porque podría ser presuntuoso e, incluso, irrespetuoso por mi parte", ha añadido en un encuentro con los medios de comunicación, en el que ha participado para presentar el Festival Internacional de Cortometrajes de Mayores de Salamanca y en el que ha respondido a las preguntas de la prensa.

Sobre si le daría "pena" dejar sus funciones en la Universidad de Salamanca, Cabero ha insistido en "no anticipar acontecimientos" y, respecto a si ha habido contactos para acometer el cargo del CES, ha subrayado que la elección "no funciona de esa manera". Se trata de "una propuesta que ha de surgir no de mí", ha apostillado.

De nuevo sobre el CES, a la pregunta de si conoce el funcionamiento de este órgano, el actual vicerrector ha reconocido que lo conoce "desde el diseño primero, el estatal, y el autonómico", pues es "una materia" que imparte en sus funciones de docencia en la Universidad de Salamanca.

"Es un órgano muy importante en el estado social y democrático de derecho", ha puntualizado Enrique Cabero sin entrar a valorar más las posibilidades de ser él su próximo presidente en Castilla y León.

Por su parte, los portavoces de los grupos parlamentarios han apelado a la prudencia a la espera de la designación oficial del futuro presidente del CES, un cargo sobre el que ha habido ya conversaciones y que, según ha recordado el socialista Luis Tudanca, tiene que ser "de consenso".

Dicho esto, Tudanca ha mostrado la "mejor de las consideraciones" en términos personales y profesionales respecto a "una de las personas más reconocidas" que, según ha defendido, llevaría a cabo un "grandísimo papel" en el CES, como lo hace ahora en la USAL. "Es una figura indiscutible", ha aseverado el socialista.

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, ha recordado que se trata de un "reconocido socialista" que disputó en su día la Alcaldía de Salamanca con el actual presidente de la Junta y exregidor de la capital del Tormes, Alfonso Fernández Mañueco, a quien ha significado por su "magnanimidad" por dar el visto bueno al posible nombramiento del socialista para presidir el CES en el objetivo de velar por el interés de la Comunidad al margen de posicionamientos ideológicos y políticos, una actitud que, según ha reprochado, le hubiese gustado haber apreciado del PSOE en situaciones similares.

En el mismo sentido, la portavoz del Grupo Ciudadanos, Carlota Amigo, ha compartido que Cabero es una persona "de enorme prestigio" por lo que se ha mostrado convencida de que pueda llevar a cabo su labor "perfectamente" en sintonía con las premisas de mérito y profesionalidad por las que apuesta la formación naranja que, según ha apuntado, es de la que ha partido la designación.

El más crítico ha sido el portavoz del Grupo Mixto, Pablo Fernández, de Unidas Podemos, quien ha afeado que los partidos mayoritarios no cuenten nunca con los morados para consultar los nombramientos como ocurrió en su día con el nuevo Procurador del Común, Tomás Quintana. "El bipartidismo ha muerto, ya no existe", ha advertido en un llamamiento a un amplio consenso "por mera cortesía parlamentaria".