10 de septiembre de 2019

Casado se compromete a incrementar la inversión para mejorar el sistema sanitario y reordenarlo

VALLADOLID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha insistido en su compromiso de incrementar "en la medida de lo posible" la inversión para mejorar y renovar el sistema sanitario de la Comunidad y para reordenarlo, al tiempo que ha defendido que las zonas rurales cuentan con el triple de recursos por ciudadano que las ciudades.

La representante designada por Ciudadanos para dirigir la Consejería de Sanidad ha respondido en el Pleno de las Cortes regionales a un buen número de preguntas relativas a los cierres o modificaciones de dotaciones sanitarias o de farmacia, como las guardias nocturnas en el Punto de Atención Continuada de Barruelo (Palencia), los PAC de San Agustín y Gamonal-Antigua, en Burgos, o la farmacia de Villar del Río (Soria).

Casado ha incidido en que la Consejería tiene la "posibilidad" de reorganizar la sanidad para prestar un mejor servicio, pero para ello considera necesario contar con centro de emergencias ágil y eficaz. Por eso se ha comprometido a incrementar "en la medida de lo posible" la inversión para mejorar y renovar el sistema sanitario y a reordenarlo.

La consejera ha reconocido que se ha encontrado dos problemas en la Sanidad, uno de financiación y otro de planificación, ya que considera que en este sentido "no se ha hecho nada ni desde el Ministerio ni desde la Junta", sobre todo por el hecho de que hay numeroso personal médico y enfermero, pero no sustitutos.

En este sentido, Casado ha añadido que la Consejería debe dedicar medios para solucionar ese problema, uno de los retos para el mandato, y también para mejorar la dotación de los centros y reducir las tareas burocráticas.

También ha querido matizar el "mantra peligroso" de que el medio rural está "desfavorecido" y ha considerado que "no es verdad" pues, según sus datos, la sanidad en el medio rural se lleva "tres o cuatro veces más" recursos que en el medio urbano, ya que uno de los objetivos de la Consejería es "evitar que se concentre todo el esfuerzo en las zonas urbanas".

En casos puntuales, Casado ha insistido en las explicaciones, a pregunta del procurador socialista Jesús Guerrero, sobre el cierre de las guardias nocturnas en el Punto de Atención Continuada, servicio que ahora se presta en los centros sanitarios de Barruelo y de Aguilar de Campoo, algo que ha enmarcado en el proceso de reordenación de la Sanidad.

Además, ha apuntado que Guerrero ha reclamado que se tome el acuerdo para la reapertura del servicio de guardias, pues de lo contrario, ha apuntado, se demostraría que "las proclamas en favor de luchar por el medio rural son palabrería vacía de contenido", algo en lo que ha apostillado que el Partido Popular ya es "experto" pero ahora Ciudadanos puede ser "cómplice y traidor".

De hecho, ha recalcado que considera al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como "máximo responsable del cierre" de las guardias en Barruelo, "parapetado detrás" del vicepresidente, Francisco Igea.

Otro asunto que ha llevado al Pleno, en este caso la procuradora burgalesa Noelia Frutos, es la posible supresión de las urgencias ambulatorias de los centros de salud de San Agustín y Gamonal-Antigua en la capital burgalesa, algo que Casado ha subrayado que la Junta no tiene intención de suprimir. "Ni éste ni ningún otro servicio sanitario del que gozan los ciudadanos", ha apostillado.

FUSIÓN DE PUNTOS DE ATENCIÓN CONTINUADA

Eso sí, Verónica Casado ha explicado que ante el déficit de profesionales en médicos en Burgos, donde ha recordado que faltan 26 facultativos en el servicio, se ha estimado que la opción "más adecuada" es fusionar los dos puntos de atención continuada en el Hospital Divino Valles, que puede "asumir este servicio" y además cuenta con un parking gratuito.

Por ello, ha defendido que las urgencias de esos dos centros de salud no se suprimirán, sino que la intención es volverlas a abrir lo antes posible en el Divino Valles con horario hasta las 20.00 horas. Así lo recoge, ha apuntado Casado, el Plan de Reordenación de Sanidad.

La procuradora socialista Noelia Frutos ha insistido en que la política de Casado en la Sanidad no es nueva, sino que "es la misma que ha tenido el Partido Popular desde hace 32 años", al tiempo que le ha recordado que el senador burgalés Javier Lacalle tuvo que salir en los medios a decir que están "en contra de la decisión" de la Consejería.

El PSOE, ha garantizado Frutos, estará "al frente y al lado de la ciudadanía" en la lucha para que no se cierren servicios sanitarios.

Por otra parte, el también socialista Ángel Hernández ha hecho referencia a la situación de la farmacia de Villar del Río, que lleva más de un año cerrada, y ha pedido apoyo a la Junta para su reapertura, ya que la Mancomunidad hace una aportación y los ciudadanos de la comarca y de otras zonas han recogido 4.000 firmas a favor de ello. De hecho, ha añadido que 26 licenciados en Farmacia estarían interesados en hacerse cargo de la botica.

Asimismo, el socialista ha reprochado a Casado que no conozca la Comunidad, ya que en una respuesta por escrito que dio aseguró que Villar del Río tiene 141 habitantes, cuanto cuenta con 145, por lo que sospecha que "copió" un escrito del anterior consejero, el 'popular' Antonio María Sáez Aguado. Por ello, le ha invitado a conocer la comarca de Tierras Altas y le ha llevado al escaño un mapa de la provincia de Soria.

Tras pedir disculpas a la población de Villar del Río por su error, Casado ha recordado que más de la mitad de las farmacias de la Comunidad, un total de 839, están en municipios del medio rural y que la ratio de oficinas de farmacia por habitante en Castilla y León es la segunda más alta de España, con 1.494.

"Eso no significa que no debamos mejorar", ha apuntado Casado, que ha recalcado que son conocedores de se han cerrado oficinas en zonas no viables, un total de ocho localidades en las que se han sustituido por "botiquines" y de las cuales solo ha habido problemas en uno de los casos.

Paralelamente, ha añadido que también se ha modificado la previsión para incrementar la red con nuevas oficinas de farmacia en municipios que han crecido en población, como Arroyo (Valladolid), Santa Marta (Salamanca) o Palazuelos de Eresma (Segovia).

En todo caso, ha incidido en que la Farmacia también se va a "reordenar" y se va a trabajar para determinar los "elementos de apoyo", las líneas de potenciación de la atención farmacéutica y medidas adicionales como autorizar la difusión de 700 medicamentos en centros de salud, aportar atención a centros residenciales de menos de 100 camas o la creación de la red de farmacias centinela.

Los socialistas también criticado otras decisiones de la Consejería que han querido comparar con la política del PP durante 32 años, en relación a la privatización del servicio de Codificación de altas hospitalarias en el Río Hortega de Valladolid.

Verónica Casado ha señalado que se trata de una decisión que era necesaria para dar cumplimiento a la Ley para conseguir el porcentaje de codificación óptimo y ha reconocido que la privatización no es lo deseable, pero que en el caso de que se haga será para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía.