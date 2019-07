10 de julio de 2019

CCOO muestra su "inquietud" por el futuro del diálogo social y pide a Mañueco un consejero "de consenso"

SALAMANCA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León, Vicente Andrés Granado, ha mostrado su inquietud por el futuro del diálogo social y ha pedido al nuevo presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, un consejero que asuma esta herramienta de encuentro y que sea "una persona de consenso entre la patronal y los sindicatos".

Vicente Andrés Granado, en un encuentro con los medios de comunicación en Salamanca antes de la reunión en la ciudad de la comisión ejecutiva autonómica de CCOO, ha señalado que con Juan Vicente Herrera ha terminado una etapa "larga" en la Junta, que "como todo, tiene sus luces y sus sombras" y que en su "casilla de aciertos" se ha escrito "el modelo de diálogo social".

Para el responsable regional del sindicato, esta herramienta de encuentro con los agentes sociales de Castilla y León ha sido "seña de identidad" y ha contado con "reconocido prestigio en los ámbitos internacionales".

Incluso, según sus palabras, ha sido "uno de los modelos más potentes dentro de la Unión Europea" y ha servido para propiciar acuerdos como el de la renta garantizada de ciudadanía, distintas políticas de empleo local o impulsos para la ley de dependencia.

Ahora, en una nueva etapa en la que "Castilla y León necesita transformar muchas cosas", es importante "consolidar y ampliar el diálogo social", ha apostillado Vicente Andrés Granado en compañía del secretario provincial de Comisiones Obreras en Salamanca, Emilio Pérez, y el secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva de CCOOCyL, Fernando Fraile.

Para ello, ha insistido en que Fernández Mañueco "acierte" en la elección del consejero que se ponga al frente de este apartado, y ha insistido en que el responsable autonómico sea "persona de consenso y convencida de hacer participar a los agentes".

No obstante, aunque todavía no se ha dado a conocer el nombre del elegido, el representante sindicalista ha reconocido su "inquietud" por ello, ya que el nuevo gobierno es de "coalición" y el documento con las cien medidas aprobadas por ambos partidos, PP y Ciudadanos, no hace referencia al diálogo social, según ha apostillado.

Asimismo, ha puesto de relieve que durante los discursos del pleno de investidura de las Cortes, el presidente Fernández Mañueco sí hizo referencia al diálogo social pero el vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos, Francisco Igea, "no dijo nada" al respecto.

Además, de nuevo en referencia a Igea, ha insistido en que el máximo responsable autonómico de Ciudadanos en el hemiciclo "públicamente no ha hecho ninguna manifestación" sobre este mismo asunto.

Por otra parte, en cuanto a los "retos" que, según Vicente Andrés Granado, tiene la Comunidad Autónoma, ha puesto de relieve los de hacer frente a la despoblación y el envejecimiento, a los "desequilibrios territoriales" y a la "alta precariedad laboral".

Junto a ello, el representante de CCOO ha abogado por un plan para las provincias del oeste de Castilla y León -León, Zamora, Salamanca y Ávila-, por un impulso tecnológico para la Comunidad y por contribuir a la mejora de las condiciones salariales de los trabajadores.