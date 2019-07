4 de julio de 2019

Cinco millones y medio de cupones llevarán la imagen de Los Conciertos de Las Velas de Pedraza (Segovia) el 13 de julio

SEGOVIA, 4 Jul. (Europa Press) -

Cinco millones y medio de cupones de la ONCE llevarán la imagen de Los Conciertos de Las Velas de Pedraza (Segovia) el próximo 13 de julio, según el acuerdo alcanzado entre la organización y la Fundación que organiza el evento.

El presidente en funciones de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez y el presidente de la Fundación Villa de Pedraza, Francisco Javier Acebo, han presentado este cupón en el Palacio Provincial, en un acto en el que han estado acompañados por la consejera territorial de la ONCE, Mari Luz Hernández, y la autora de la fotografía que ilustra el cupón, Carmen Soraluce.

El cupón de Fin de Semana de la ONCE ofrece un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.

Además, premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, a través del Terminal Punto de Venta (TV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.

LAS VELAS DE PEDRAZA

Pedraza está considerada como una de las villas medievales más bellas y mejor conservadas de España, en 1951 fue declarada Conjunto Monumental. El primer concierto se celebró para recaudar fondos para la restauración del órgano de la Iglesia de San Juan Bautista.

Para decorar las calles de la villa durante la noche se decidió recurrir a un gran número de velas. Desde entonces, la fama de los conciertos y de Pedraza van en aumento.

El escenario del concierto se sitúa delante de la puerta del castillo de Pedraza, y el patio de butacas ocupa toda la explanada frente a la fortaleza.

En la edición de 2019, quienes acudan a Pedraza podrán escuchar, el sábado 6 de julio, a las 22.00 horas, a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que, entre otras, interpretará la Obertura 1812 de Chaikovski con la intervención de los cañones de la Academia de Artillería de Segovia y las campanadas de la iglesia de San Juan.

El sábado, 13 de julio, a la misma hora, se podrá escuchar a 'I Solvisti Veneti', la orquesta de cámara más popular en Italia.