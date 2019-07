16 de julio de 2019

Díaz Villarig felicita a Casado, recuerda que es consejera de "toda" la Sanidad y ofrece colaboración frente a problemas

VALLADOLID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León (CCOMCyL) y del sindicato médico CESM, José Luis Díaz Villarig, ha felicitado a la que será la consejera de Sanidad, Verónica Casado, le ha recordado que lo será de "toda" la sanidad, a nivel global y no sólo de una parte, y ha ofrecido la colaboración de las organizaciones que preside y la suya en particular.

Díaz Villarig, en declaraciones a Europa Press, ha asegurado que se alegran de que tanto ella como la persona que la ha propuesto, Francisco Igea, sean médicos y por lo tanto conozcan la situación de los últimos años y hayan estado en el "candelero", por lo que espera que todas aquellas cosas que en estos años han propuesto "se pongan en práctica".

Así, espera que presenten su proyecto de cara al futuro y los planes que tengan en la materia porque "lo que había ayer lo hay hoy también", ha señalado Díaz Villarig.

Por ello, espera mantener una reunión cuando la consejera haya cogido las "riendas" del departamento para que plantee a las organizaciones que preside, que representan "al más alto nivel" a los médicos, el proyecto frente a los "grandísimos problemas" de la sanidad en la Comunidad.

Así, espera que "todo sea para bien" con el nuevo gobierno, tras lo que ha recordado que en este caso no es una consejería de Ciudadanos sino del gobierno de Castilla y León, que forman "dos partidos políticos".

ÁMBITO SANITARIO "GLOBAL"

En concreto, por lo que se refiere a Verónica Casado, le ha recordado que será consejera de "todo lo que es la sanidad de Castilla y León", no de ninguna "parcela", ya que ésta aglutina a muchos trabajadores, sectores y profesionales, no sólo la parte médica, que también, sino que además la veterinaria, por ejemplo.

Díaz Villarig ha aclarado que lo dice en "buen sentido" y "buen tono" porque en ocasiones ha oído hablar a Verónica Casado sólo de "una parte" de la Sanidad y, aunque cree que no va a haber problemas y habrá una colaboración total, ha insistido en que "la sanidad es global, no es consejero de una parte, tiene que pensar en la sanidad globalmente, también en salud pública, veterinaria, global" y no sólo la propia parte médica, Atención Primaria o Urgencias.

"Todo el mundo tiene problemas y los ha tenido a lo largo de los últimos años y el futuro es hablar absolutamente de todo y tomar las medidas oportunas", ha agregado.

En este contexto, ha incidido en que tanto Igea como Casado "conocen" el mundo sanitario, han escrito y hablado sobre la materia y también han estado en el ámbito de la gestión, por lo que no hay nada que explicarles, pero al mismo tiempo ha recordado "todo aquello que se dice en un momento cuando no se tienen puestos de responsabilidad" porque "éste es el momento de hacer cosas" y ha apuntado que "pedir es fácil y dar es un poco más difícil".

A este respecto, ha asegurado que la futura consejera podrá contar con él "para que todo llegue a buen fin", ha reiterado sus felicitaciones y le ha deseado "lo mejor" en el puesto, que "indudablemente" tiene "muchísimas dificultades y problemas" frente a las que ha ofrecido de nuevo colaboración, también a título particular.