30 de agosto de 2019

La Diputación de Salamanca reducirá las cuotas para el suministro de agua con camiones cisterna

SALAMANCA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca estudiará la modificación de las cuotas de la ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Suministro de Agua con Cisternas con el objetivo en 2020 de "reducir las cuotas" en aquellos municipios que "presenten una mayor frecuencia" en su uso por la escasez en la captación o por contaminación del agua.

El pleno de la Diputación de Salamanca ha aprobado por unanimidad una propuesta inicial del PSOE, que se ha modificado para la retirada de asuntos relativos ya a 2019 y que ha incorporado la presencia de una mesa de trabajo para su desarrollo ya en el próximo ejercicio.

El texto afrontado contempla también "impulsar desde el Área de Medio Ambiente actividades, campañas y todo tipo de acciones vinculadas a la información y sensibilización en el consumo responsable del agua".

Anteriormente, el pleno ha desestimado una proposición del Grupo Socialista para "mitigar los efectos de la sequía en el campo", pues solo ha contado con el apoyo del diputado no adscrito y de los representantes del PSOE, se han posicionado en contra PP y Ciudadanos.

En este punto, el socialista Carlos Chanca ha insistido en las "consecuencias muy importantes" para el sector primario de la falta de agua, además del "impacto" en otros ámbitos como el turístico, y ha pedido el apoyo del resto.

En cambio, Ciudadanos, quien ha insistido en contar con más dotación por parte de Junta y del Gobierno para los seguros agrarios, y Partido Popular, quien ha pedido que se retirase la moción y aprobar otra nueva con petición también para el Ejecutivo Central, han votado en contra al seguir adelante con la proposición sin cambios en el texto.

SIERRA DE FRANCIA

El mismo resultado ha tenido otro texto del PSOE sobre la sequía en la Sierra de Francia, que ha contado igualmente con el apoyo de los promotores de las proposiciones y de Juan Francisco Bautista y en contra de PP y Cs.

Sobre este punto referente a la Sierra de Francia, el portavoz socialita, Fernando Rubio, ha remarcado la "situación calamitosa" en la que la aportación de los camiones cisterna se ha convertido en un "método habitual".

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Manuel Hernández, ha abogado por "un plan global", que se sume al actual plan de sequía provincial, y que aborde "las necesidades reales de la provincia" en su conjunto.

En relación a ello, el diputado popular Antonio Luis Sánchez ha subrayado que el suministro de agua por camiones durante el presente año respecto al mismo periodo del año anterior ha sido de 400 metros cúbicos menos, ha defendido las medidas tomadas que han permito una situación "no tan calamitosa" y ha instado por abordar medidas de mayor calado con referencia a otras administraciones.

OTRAS PROPUESTAS

El pleno también ha tratado una proposición del PSOE relativa a la optimización de recursos patrimoniales de la provincia, sobre la que todos los grupos han acordado "dejar sobre la mesa" y estudiar conjuntamente.

Asimismo, Ciudadanos ha presentado la idoneidad de crear una escuela de turismo rural, una medida ya presentada, según los grupos, en la pasada legislatura. Ahora, el equipo de Gobierno ha dicho que es una iniciativa "fantástica" y ha pedido "dejarla sobre la mesa" para desarrollar la iniciativa antes de su aprobación. Ante la negativa de Cs a retirarla, ha contado con el apoyo de la formación naranja, el diputado no adscrito y PSOE, y en contra de PP.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO

Previamente, en el cuarto punto del orden del día, el pleno ha aprobado, con los votos a favor de los grupos Popular y de Ciudadanos y con las abstenciones de Socialista y diputado no adscrito, Juan Francisco Bautista, de una modificación de crédito por importe de 541.500 euros.

Sobre este expediente, el diputado de Ciudadanos Jesús de San Antonio ha reseñado que, si bien su grupo iba a apoyar la modificación por creer en el turismo, un sector al que principalmente se refieren los créditos, es precisa "más transparencia" en asuntos como el plan estratégico de turismo, al que se refieren parte de las medidas.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Fernando Rubio, cuya formación se ha abstenido en ese cuarto punto de modificación de crédito, ha insistido en la peticicón de "información permanente" por parte del equipo de Gobierno.

Ante estas críticas, el diputado popular y delegado del área de Hacienda, Antonio Luis Sánchez, ha remarcado que el Ejecutivo "informó a los grupos en el pasado mandato" sobre el plan estratégico al que han hecho referencia.

Asimismo, ha incidido en que la modificación incluye otras "medidas adicionales" relativas a turismo y fuera del plan que afectan, por ejemplo, a actuaciones en el Camino de Mogarraz, a rehabilitación de pasarelas en distintos puntos, al apoyo a la Feria de la Cereza de Madroñal o al aprovechamiento de una ayuda de la Junta para la limpieza de senderos.

Finalmente en este mismo apartado y en un segundo turno, ha tomado la palabra el diputado no adscrito para criticar la "falta de previsión" del Gobierno Provincial con una modificación al presupuesto con partidas que son "plurianuales" y que "vienen de años atrás".

Por otra parte, antes de dar paso al orden del día y antes también de aprobar una reestructuración de la plantilla de personal con el apoyo de PP, en contra de PSOE y las abstenciones de Ciudadanos y Juan Francisco Bautista, el diputado no adscrito ha solicitado cambios a la hora de recibir información de la Junta de Portavoces, pues, tal y como ha señalado, no ha contado con documentación hasta el momento sobre lo tratado, a lo que, el presidente de la institución, al reconocer que se trata de una novedad el hecho de contar con un diputado no adscrito, se ha comprometido a subsanar para futuras sesiones.