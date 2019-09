20 de septiembre de 2019

Fernández cree que Errejón dará el salto nacional "más temprano que tarde" desde Más Madrid, el PSOE u otro

VALLADOLID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Podemos en Castilla y León y miembro de la Ejecutiva nacional de la formación morada, Pablo Fernández, se ha mostrado convencido de que el que fuera compañero de partido Íñigo Errejón dará el salto a la política nacional "más temprano que tarde" a través de Más Madrid, del PSOE o de otro espacio político.

"No hay duda", ha añadido para aclarar que "para nada" le quita el sueño esa posible candidatura de Errejón, algo "legítimo en Democracia" que responde a la variedad de opciones políticas. "Eso es una buena cosa", se ha reafirmado el líder de Podemos en Castilla y León que ha reiterado sus palabras de que la llegada de Errejón a la política nacional no sorprende a nadie.

Por otro lado, ha tachado de "muy desafortunadas" las declaraciones del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tras confesar que le habría quitado el sueño haber compartido ejecutivo con Unidas Podemos.

"Ofende a millones de personas y al propio sistema democrático", ha advertido Fernández a Sánchez en una referencia expresa a las personas que no pueden llegar a fin de mes, a las familias que no pueden sufragar los gastos universitarios de sus hijos o a los dependientes a los que no les llegan las ayudas.

Además, Fernández ha acusado a Pedro Sánchez de haber faltado a la verdad reiteradamente ya que, con sus últimas palabras, ha quedado demostrado que nunca quiso llegar a un acuerdo con Unidas Podemos en un momento en el que, según ha reivindicado, la ciudadanía requiere certidumbre.

"Ha demostrado que no tiene palabra", ha continuado Pablo Fernández en referencia a algunos de los incumplimientos del presidente del Gobierno en funciones respecto a derogar la Reforma Laboral, poner un impuesto a la banca o publicar la lista de los amnistiados fiscales.

En este sentido, ha reivindicado el papel de Unidas Podemos como el único partido que cumple lo que promete y que hace lo que dice, consciente, ha añadido, de que eso puede "molestar" a los círculos empresariales y de poder del país. "Hacer política y gobernar es elegir y nosotros hemos elegido estar con la gente, con los de abajo", ha defendido Fernández, entristecido al comprobar que Sánchez ha preferido estar con "los de arriba" con ese rechazo a una coalición con los morados que, de haber estado en el Gobierno, hubieran impedido que los recortes se aplicasen "a los de siempre".

"Es triste que se desvele y no duerma porque sabe que su socio de gobierno va a velar por la gente y por la mayoría social y porque los recortes de una vez los paguen los bancos y los que más dinero tienen en este país", ha sentenciado Fernández.

Preguntado por la composición de las listas electorales de Unidas Podemos, el secretario autonómico ha explicado que la idea inicial es repetir los nombres salvo en el que caso de que haya "alguna incorporación destacada de la sociedad civil". "De lo contrario, se repetirán las listas", ha sentenciado a preguntas de los periodistas respecto a la opción de Juanma del Olmo en Valladolid.