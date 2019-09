10 de septiembre de 2019

La Fiesta de la Vendimia de Serrada, en el cupón de la ONCE para promover su declaración como Interés Turístico Regional

El delegado territorial de la ONCE de CyL, Ismael Pérez; el alcalde de Serrada, César López, y el diputado Agapito Hernández, en la presentación del cupón del 21 de septiembre que protagoniza la Fiesta de la Vendimia de la localidad.

La XXXVI Fiesta de la Vendimia de la localidad vallisoletana de Serrada protagonizará el cupón de la ONCE del sábado 21 de septiembre, una acción con la que el municipio pretende dar a conocer celebración en toda España y promover su declaración como Fiesta de Interés Turístico Regional.

Así lo ha destacado el alcalde de Serrada, César López, en la presentación de este cupón, un acto que ha tenido lugar en la sede de la Diputación de Valladolid y en el que han participado el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, y el diputado Agapito Hernández.

Con este boleto, la ONCE se suma a la difusión de la Fiesta de la Vendimia, un evento "diferente" que se centra en el "motor económico del municipio" y tiene "un toque artístico", para que sea declarada de Interés Turístico Regional en el año 2020, como ha subrayado el regidor en declaraciones recogidas por Europa Press.

Igualmente, según ha resaltado el delegado territorial de la ONCE, esta acción se produce en el marco de la relación entre el municipio y el grupo social, que ya han "ido de la mano" en otros proyectos debido a la "preocupación social" del alcalde de la localidad serradeña para que su "pueblo fuese más amable y accesible".

Pérez ha precisado que todas las iniciativas llevadas a cabo de forma conjunta han sido para promover la "accesibilidad" y dar a conocer el patrimonio cultural de la villa, lo que se enmarca entre los valores de la organización, que, ahora, con la iniciativa del cupón aporta su "granito de arena" en la campaña de Serrada para lograr la declaración de Interés Turístico Regional.

Por otro lado, ha destacado el carácter solidario de Castilla y León, lo que, como ha apuntado, se evidencia en que la Comunidad ocupa el segundo lugar en el ranking de creación de empleo para personas con discapacidad del grupo social ONCE, pues en 2018 la entidad ayudó a encontrar trabajo a más 1.200 personas en la región.

De este modo, el cupón del 21 de septiembre llevará la Fiesta de la Vendimia de Serrada, conocida por sus bailes regionales, degustaciones, artesanía o concierto, así como 'La Quema de la Madre' y la pisada de uva, a "cualquier rinconcito de España", como ha aseverado el alcalde.

