7 de julio de 2019

Fuentes justifica en el "compromiso" con sus votantes la decisión de no negociar con el PSOE y niega acuerdos con Vox

VALLADOLID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes, Luis Fuentes, ha explicado la negativa de Ciudadanos a negociar con el PSOE en Castilla y León a un "compromiso con los votantes" y no a "una línea roja", al tiempo que ha incidido en que no han llegado a "ningún acuerdo de Gobierno con Vox". "Por mucho que se empeñen podemos decirlo muy alto, Vox no ha entrado a formar parte del gobierno de ninguna institución", ha zanjado.

En una entrevista concedida a Europa Press, el dirigente de la formación liberal ha insistido en que Ciudadanos tenía un "compromiso" con sus electores tanto en las elecciones generales como en las autonómicas de que sus votos no iban a "servir" para hacer presidente a Pedro Sánchez, algo que el electorado lo tenía "meridianamente claro".

Un 'veto' que se ha extendido a Castilla y León porque, según Fuentes, esta Comunidad es uno de los "puntales básicos del PSOE de Sánchez, por lo que no podían "admitir presiones" para "traicionar a sus votantes".

"El mandato nacional era claro y por unanimidad todos los miembros de la Ejecutiva nacional aceptaron que el socio preferente era el PP y, de no poder llegar a un acuerdo, se abriría un segundo camino con el PSOE", ha agregado para explicar que en Castilla no ha sido el caso porque "desde un primer momento" todas las propuestas que se pusieron a los 'populares' "sobre la mesa" fueron aceptadas. "No era una línea roja, simplemente no ha habido necesidad de abrir esa vía porque nuestro socio prioritario ha aceptado las medidas propuestas", ha zanjado.

Por otra parte, también ha negado acuerdos de gobernabilidad con Vox en Ayuntamientos como el Palencia, cuya Alcaldía ostentan, o el de Burgos, fallida a última hora ya que la formación de extrema derecha se votó a sí misma evitando así que saliera elegido el candidato de Ciudadanos, Vicente Marañón. "Hay un documento en el que aceptamos un acuerdo con el PP en el Ayuntamiento de Palencia, pero en él no entra que Vox forme parte de gobiernos en las instituciones", ha insistido.

Por último, el que fuera también portavoz de Ciudadanos en las Cortes la pasada legislatura, ha señalado que el "cambio" prometido por su formación "ya se está notando". "Ya no habrá una mayoría de bloqueo, ni rodillo y el presidente de las Cortes es de un partido diferente al PP-PSOE", para apelar al "tiempo" para llevar a la "práctica" esas políticas de "cambio".

Sobre la despoblación, Fuentes ha asegurado que serán los responsables de las diferentes áreas de gobierno los que tengan que buscar a las "personas adecuadas" para "atajar" este problema. "En uno de los puntos del acuerdo entre PP y Cs se plantea, en la única medida con horizonte temporal, se exige que en menos de un año tienen que estar encima de la mesa las soluciones de los expertos y no habrá excusa porque tenemos la mayoría suficiente para llevarlas a cabo e incluso buscar el concurso del PSOE para que sea un cuestión de Comunidad".

En este sentido, se ha mostrado seguro que el consejera que tenga la responsabilidad de la Ordenación Territorial "tendrá las manos completamente libres y el apoyo incondicional de todos los partidos de la Cámara para solucionar ese problema".