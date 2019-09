El grupo 'Siloé', en concierto solidario en el Benito Menni de Valladolid

VALLADOLID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los dos componentes del grupo 'Siloé', Fito Robles y Xavi Road, mostrarán su cara más humana este jueves con las personas con problemas de salud mental durante el concierto que ofrecerán ante las 35 personas que acuden diariamente al Centro de Rehabilitación Psicosocial de Hermanas Hospitalarias en Valladolid, sus familiares y los trabajadores que conforman la red de salud mental.

'Siloé' actuará en esta ocasión ante estas personas un día después de su concierto en el escenario de la Plaza Mayor vallisoletana con motivo de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

Con este concierto se pone fin a las actividades de verano organizadas por el CRPS con motivo de sus 20 años, según informaron a Europa Press fuentes del centro.

Por el escenario de 'Out on the Patio' de este Centro ya han pasado a lo largo de este año grupos como 'Octubre Polar' o la cantante Natalia Fustes, además de otras actividades que se han venido desarrollando con el objetivo de favorecer una mayor integración comunitaria de las personas atendidas.