28 de agosto de 2019

De la Hoz considera una "aberración" la "actitud mentirosa" de Montero sobre el informe de la Abogacía del Estado

VALLADOLID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León, Raúl de la Hoz, ha considerado una "absoluta aberración" que el informe "inexistente" de la Abogacía del Estado que "niega lo que es de derecho a las CCAA" conlleve una "actitud mentirosa" por parte de la ministra en funciones de Hacienda, María Jesús Montero, que "si tuviese lo que hay que tener, habría dimitido".

Así lo ha indicado el 'popular' en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en la que también ha asegurado que desconoce lo que dice la Abogacía del Estado "porque parece que había hecho un informe que resulta que ayer no existía".

De la Hoz, que considera "absolutamente escandaloso lo que está ocurriendo", pues "la ministra se ha apoyado en un informe inexistente para negar lo que es de derecho, deben de recibir las CCAA", ha recordado que a Castilla y León se le deben 440 millones de euros que se le deberían de haber abonado.

"No es verdad, por mucho que haya un informe que ha aparecido ahora, que el Gobierno de España no pueda cumplir lo que dice la ley", ha aseverado el portavoz, quien ha solicitado ver ese documento "que existió, ayer no existía y hoy, sí que existe".

Asimismo, se ha preguntado si un Gobierno en funciones "sí puede hacer los viernes sociales durante semanas de precampaña y, sin embargo, no puede darle a las CCAA algo que está fijado por ley con criterios que no existen una decisión concreta, sino una simple aplicación de la legislación y su decreto de desarrollo".

"Estamos hablando de la financiación de las CCAA, que no es caprichosa ni queda al arbitrio de una decisión de un político de turno, sino que está regulada por norma, lo que, lógicamente" obliga al Gobierno de España, esté o no en funciones, a entregar a las CCAA las cantidades que le corresponden conforme a derecho", ha señalado De la Hoz.

Por otro lado, ha acusado al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, de haber supeditado la entrega de esas cantidades a la abstención de PP y Cs para que Sánchez sea presidente del Gobierno. "Esa es la aberración", ha insistido, porque "cuando se sabe que ese dinero sirve para pagar los servicios públicos que prestan las CCAA, entonces se atenta contra los propios ciudadanos".

"No se puede jugar de esta manera con el interés general del Estado", ha apuntado, por lo que ha avanzado que el PP persistirá en su reivindicación, que "no está condicionada, en absoluto, a ningún apoyo parlamentario, sino a lo que establece la ley" y que el Gobierno "se niega a abonar" mientras se parta en Navarra el Ayuntamiento de Huarte para "dárselo" a Bildu. "Eso es a lo que estamos asistiendo estos días desgraciados en nuestro país", ha lamentado.

A su juicio, lo que hace el Gobierno en funciones es "negar" a Castilla y León y al resto de comunidades un dinero "que es suyo" para financiar servicios públicos básicos, mientras acusa a Tudanca de proponerles abstenerse en la investidura para "desbloquear" la situación, lo cual considera una "tomadura de pelo".

Sin embargo, a pesar del anuncio de no cesar en su reivindicación, De la Hoz ha señalado que, "en principio", no son partidarios de acudir a la vía judicial como ha hecho la Generalitat, porque prefieren optar por "ser leales a pesar de que España no lo ha sido con Castilla y León".