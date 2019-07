17 de julio de 2019

Igea admite renuncias para avanzar en un Gobierno que rechaza "vetos"

VALLADOLID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, ha rechazado que en la negociación de las personas que desde este miércoles ocupan las diez carteras del Gobierno regional haya habido "vetos o bloqueos", al tiempo que ha admitido que, como en toda negociación, ha habido "renuncias" para lograr conformar un Ejecutivo que trae "mejoras y reformas" a Castilla y León.

Igea ha pronunciado estas palabras tras jurar su cargo como vicepresidente y consejero, funciones a las que se suma la de portavoz del Gobierno. Tras el acto en el que han tomado posesión los diez nuevos consejeros de la Junta ha destacado que se ha conformado un equipo de "gente muy preparadas y entregada a su trabajo", por lo que ha considerado que la Comunidad vive "un gran día".

"Estamos muy orgullosos de la formación de este Gobierno, lo único importante ahora son los ciudadanos de Castilla y León que tienen que ver cómo sus condiciones de vida mejoran y progresan gracias a la acción de este gobierno", ha destacado Igea, quien ha asegurado que afronta esta nueva etapa con "ilusión y fuerza" en un Ejecutivo que "no es del PP ni de Ciudadanos sino del los ciudadanos de Castilla y León, es un gobierno único, con un único presidente, un único portavoz y una única política", ha aseverado.

Igea se ha referido a las informaciones que apuntaron a posibles "vetos" en las figuras del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el de Agricultura, Ganadería y Medio Rural, Jesús Julio Carnero, para insistir en que esta tierra "no admite bloqueos" y defender que los políticos en este caso ha atendido a las demandas de los ciudadanos que pidieron "cerrar acuerdos y conformar un Gobierno".

"Nosotros firmamos un acuerdo, el acuerdo se ha cumplido en lo esencial, dijimos que no vetaríamos a ningún miembro del Gobierno, los ciudadanos están cansados de vetos y de bloqueos que hacen que gobiernos autonómicos y el nacional no echen andar y no funcionen", ha lamentado, al tiempo que ha rechazado a aquellos partidos que piensan que deben satisfacer al "cien por cien" sus demandas, con lo que "bloquean" las políticas en este país.

De este modo, el vicepresidente de la Junta ha insistido en que en política "nunca" se satisfacen las demandas en su totalidad porque es necesario centrarse en "acordar, pactar y dialogar", a lo que ha sumado la capacidad de "renunciar".

Igea ha reconocido que "probablemente" se equivocara al cuestionar inicialmente la figura de Suárez-Quiñones, un punto en el que ha utilizado una cita de Winston Churchill: "A menudo he tenido que comerme mis palabras y he comprobado que es una dieta muy equilibrada".

No obstante, ha considerado que la trayectoria de el consejero de Fomento y Medio Ambiente tiene "luces y sombras" para aclarar que en este caso las "sombras" no eran suficientes para "bloquear un Gobierno" que traerá "mejoras y reformas".

Por último, sobre la figura del consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, propuesto por Ciudadanos, Igea ha defendido un bagaje de ocho años al frente del CES y ha restado importancia a su trayectoria anterior en el PP. "Todos tenemos un pasado", ha señalado, al tiempo que ha asegurado que Barrios ha colaborado con Cs en determinadas labores de asesoría.

SU ÁREA

Tras estas aclaraciones Francisco Igea ha considerado que la denominación del área que dirige refleja "bien" sus funciones y ha señalado que la nomenclatura no ha supuesto "ningún problema".

En cuanto a las primeras acciones que impulsará desde la Consejería ha destacado que ya ha comenzado diálogo con el PSOE para tramitar en las Cortes una reforma del Estatuto de Autonomía con el fin de eliminar los aforamientos, a lo que ha sumado avanzar en la revisión del código ético de altos cargos y, como deberes para mañana en el primer Consejo de Gobierno, ha avanzado iniciar los nombramientos.