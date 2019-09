21 de septiembre de 2019

Igea agradece el desbloqueo de las entregas a cuenta pero lamenta que "no hay nada que no pueda una campaña electoral"

VALLADOLID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, ha considerado una "buena noticia" el desbloqueo de las entregas a cuenta a las autonomías, "porque negarlo sería un absurdo", pero también ha lamentado que "no hay nada que no pueda una campaña electoral".

Así lo ha indicado este sábado en Segovia, donde ha acudido al debate '¿Cuál es el futuro de Europa?', evento organizado dentro del certamen Hay Festival.

"Llevamos meses reclamando esto y semanas oyendo decir que es imposible", ha aseverado, por lo que ha apelado a la "seriedad y la coherencia", ya que, a su juicio, "a veces, en la política nacional se da una triste imagen".

Finalmente, ha indicado que el desbloqueo de las entregas a cuenta "parece ser que sí era posible" y lo considera una "buena noticia", pero ha apuntado que "desgraciadamente", también es "síntoma y señal" de quién ha "abandonado" a los españoles y se presenta otra vez ante ellos para contradecir sus palabras de la semana anterior. "No me extraña que los españoles no puedan dormir tranquilos", ha zanjado el vicepresidente de la Junta.