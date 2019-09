Igea comparecerá en el Juzgado por una denuncia de amenazas durante las primarias de Cs

VALLADOLID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente, portavoz y consejero de Transfarencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, tendrá que comparecer en el Juzgado el próximo 14 de octubre para responder por una demanda por delito leve de amenazas durante el proceso de primarias en el que fue elegido candidato de Cs a los comicios autonómicos en lugar de la expresidenta de las Cortes Silvia Clemente.

Así lo ha hecho público Igea en la tarde de este lunes, instantes antes de comparecer en el Parlamento regional para exponer el programa de actuaciones de su departamento en la presente legislatura.

Tal como ha explicado Igea, lo que mantuvo con el demandante fue una discusión "propia del proceso", aunque hubo algunas cosas que lo afectaron "personalmente", tras lo que ha asegurado que no se arrepiente de nada de lo que hizo "por defender la integridad" de su partido y "la voluntad de los votantes" de Cs. "Advertí que no toleraría que se hiciesen trampas", ha recalcado.

Según ha podido saber Europa Press, la demanda contra Igea ha sido presentada por Borja Collantes, quien formó parte del equipo de Clemente en las primaria.

Dicha denuncia se tramitó, de acuerdo con las explicaciones de Igea, después de conocerse el resultado definitivo de las primarias, en las que éste fue declarado vencedor tras conocerse unas irregularidades en los votos que en primera instancia habían hecho ganadora a Clemente.

Asimismo, el vicepresidente de la Junta ha enmarcado la cuestión en su "vida privada" y ha defendido que "no afecta" a su responsabilidad como consejero, tras lo que ha dejado el asunto en manos de la Justicia y de su abogado. "Será el Juzgado el que determine si es constitutivo de delito o no", ha concluido Igea, que ha preferido "no decir más hasta que pase el juicio".