23 de agosto de 2019

Igea niega un aumento en las listas de espera y ofrece una "reunión docente" al PSOE para que entienda qué son

VALLADOLID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente, portavoz de la Junta y consejero de Transparencia, Francisco Igea, ha negado que haya habido un aumento en las listas de espera que el PSOE ha cifrado en 5.000 pacientes en estos últimos 25 días, al tiempo que ofrece a "alguno de sus portavoces" una reunión "privada, necesaria, urgente y docente" para que "consigan entender" qué son.

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, poco después de reunirse con miembros del colectivo LGTBI+ de la Comunidad. En ella ha rechazado que estas listas hayan aumentado en 5.000 personas, tal y como ha denunciado esta mañana el miembro de la dirección del Grupo Parlamentario Socialista y coordinador del área de Sanidad, Ángel Hernández.

"Sí tenemos que explicar al PSOE como funcionan las listas de espera porque está claro que no lo entienden", ha apuntado Igea que ha insistido en que no solo "no se ha incrementado nada", sino que lo que han conseguido es "sacar todos los pacientes" de la lista de espera, algo que, subraya, se denomina "transparencia".

El consejero y portavoz ha incidido en que han aflorado todos los que estaban en esa lista. "Por fin el ciudadano sabe cuál es la verdad, algo de lo que el PSOE se tenía que alegrar", ha puntualizado.

También ha aclarado que las explicaciones que dio ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, y que Ángel Hernádez ha tildado de ser similares a las de "Barrio Sésamo", no iban dirigidas a los ciudadanos, "que son suficientemente inteligentes" y que "conocen y valoran" la gestión del Gobierno, sino a un portavoz socialista en particular. "Ni con los métodos más sencillos consiguen entenderlo, así que urgen una reunión privada y más docente para que lo entiendan".

Por otra parte, ha celebrado que el PSOE haya pedido la comparecencia en las Cortes de los Gerentes de Salud, algo que, ha precisado, Ciudadanos ya llevaba en el programa. "Lo hará, pero no nos podemos saltar el reglamento y primero tienen que comparecer los consejeros", ha concluido.