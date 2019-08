Igea ve "deficiencias" en sistemas de información e investigará errores humanos y protocolos en listas de espera

VALLADOLID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, ha reconocido "deficiencias" en los sistemas de información de las listas de espera y ha anunciado que se investigarán posibles "errores humanos" y la "eficacia de los protocolos" de registro para corregir los desfases avanzados la pasada semana.

"Es un paso más en el modelo de transparencia que hemos empezado a dar con este Gobierno con el objetivo de tener datos fiables y claros de cómo está el sistema sanitario y que éstos estén al alcance no solo de los profesionales, sino también de los ciudadanos", ha advertido durante su comparecencia ante los medios después de una nueva reunión del Consejo de Gobierno.

Igea ha insistido en ir "más allá" hasta crear un "Observatorio de Calidad" de los servicios hospitalarios para que se vea la evolución durante esta legislatura. Así, ha reconocido que el desfase de 8.928 pacientes que no aparecen en la lista de espera estructural se debe a las claras "deficiencias" del sistema de información, a "errores humanos" que se investigarán, al igual que los protocolos de registro. "El objetivo es crear un sistema unificado de información y protocolos de registro", ha explicado.

En este punto, ha defendido que "no se puede más riguroso" de lo que lo han sido con las listas de espera y ha recordado que la aclaración de las discordancias entre listas estructurales y no estructurales era un "compromiso" de Ciudadanos, por lo que no entiende que haya generado "sorpresa" en otras formaciones.