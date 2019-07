22 de julio de 2019

Igea ve la designación de Maroto consecuencia de la democracia indirecta en Senado o diputaciones que Cs quiere reformar

VALLADOLID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta, Fracisco Igea (Cs), considera que la designación del alavés Javier Maroto como senador autonómico por Castilla y León es consecuencia de la "democracia indirecta" que se da en el Senado o las diputaciones, algo que la formación naranja quiere reformar porque "lo malo" es que los ciudadanos no votan a estos representantes y les "aleja" de la decisión.

Igea se ha expresado así en declaraciones a los medios tras la toma de posesión de su compañero de partido Manuel Mitadiel como gerente de Sacyl en un acto que se ha desarrollado en la Consejería de Sanidad.

En este marco, Francisco Igea ha incidido en que "no es el primer cunero en la historia del parlamentarismo de Castilla y León" y se ha referido al diputado de Podemos por Valladolid Juan Manuel del Olmo que "no conoce" ni la provincia ni la ciudad vallisoletana y "ni siquiera" acudía a las entrevistas en campaña (Del Olmo, nacido en Soria, fue diputado en la anterior legislatura pero no ha salido elegido en las últimas elecciones).

Igea ha reconocido que el hecho de no votarle directamente los ciudadanos es "lo malo que tiene la democracia indirecta", algo que ocurre en el Senado, en las diputaciones y en otros sitios, y que "aleja al votan te de la decisión", por ello precisamente Cs aboga por reforma estas instituciones.

Aún así, ha aclarado que nunca se han opuesto a los acuerdos de los partidos para nombrar a senadores autonómicos, algo que no hicieron tampoco con Miguel Iceta en Cataluña.

Finalmente, en cuanto a si votarán favorablemente o se abstendrán, Francisco Igea no ha adelantado cuál será el sentido del voto, algo que decidirán "a lo largo de las próximas horas".