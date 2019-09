4 de septiembre de 2019

Internacionalización, medio rural y mejoras para los docentes, prioridades del nuevo curso

VALLADOLID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El impulso del modelo de Castilla y León y su consolidación a nivel internacional, el incremento de docentes y la mejora de sus condiciones laborales, la gratuidad de la Educación Infantil de 0 a 3 años y la flexibilización de ratios en el ámbito rural son algunos de principales compromisos que ha asumido la consejera de Educación, Rocío Lucas.

Bajo el lema 'Castilla y León, nuestra Educación importa', Lucas ha elogiado este miércoles durante la presentación del nuevo curso escolar 2019-2020 la labor de los más de 34.209 docentes, a los que se ha referido como "la joya de la corona", del sistema educativo que atenderán a alrededor de 348.000 alumnos en el conjunto de todas las enseñanzas que se imparten en la Comunidad.

Por ello, la consejera ha anunciado un incremento de docentes y la mejora de sus condiciones laborales con la implantación de las 35 horas semanales y la carrera profesional, así como la actualización y potenciación de su formación permanente. En este sentido, ha avanzado su intención de reunirse con los sindicatos para comenzar de forma "inmediata" la negociación.

En su apuesta por un empleo público estable y de calidad, Lucas también ha indicado que, tras las oposiciones al Cuerpo de Maestros celebradas este verano, la tasa de interinidad en este Cuerpo ha descendido del 14,3 por ciento al 8,7 por ciento.

Asimismo, ha explicado que se apostará por la ejecución de las convocatorias pendientes de la Oferta de Empleo Público de 2018 y la del 2019, de modo que se incluirán las 556 plazas pendientes de la OEP de 2018 del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y otros cuerpos, junto con 30 plazas para inspectores de Educación, 9 para catedráticos de Música y Artes Escénicas, 200 para catedráticos de Enseñanza Secundaria; y las que se aprueben del resto de cuerpos docentes, distintos al de Maestro, en la OEP del 2019.

LA LEGISLATURA DE LA FP

Además, Lucas, en consonancia con el objetivo que ya marcó el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de que esta sea "la legislatura de la Formación de Profesional", ha destacado que estos ciclos cuyo número de alumnos ha aumentado en un 4,7 por ciento respecto al pasado curso, "están en auge".

En este ámbito, la Junta continuará desarrollando el Plan Estratégico de Formación Profesional 2016-2020, cuyo principal objetivo es "aumentar la empleabilidad". Por ello, "las nuevas ofertas de FP estarán vinculadas a las necesidades del mercado y se adecuarán a las ofertas laborales de cada territorio", según ha explicado la consejera.

"Al margen de las fórmulas utilizadas en otros territorios, apostamos por desarrollar un modelo propio, adaptado a nuestras necesidades, donde no importe tanto la cantidad sino la calidad de la formación de nuestros jóvenes", ha insistido.

FLEXIBILIZACIÓN EN EL MEDIO RURAL

En lo que respecta a la flexibilización de ratios en el ámbito rural, una de las novedades más destacadas de este curso es el traspaso de las competencias sobre las 30 escuelas infantiles, que atienden a los niños hasta los tres años, a la Consejería de Educación.

En este sentido, ha destacado el mantenimiento temporal de las ocho unidades con tres alumnos, una medida de flexibilización que se dirige a centros incompletos o Centros Rurales Agrupados (CRA) que cuenten este curso con tres alumnos, pero con posibilidad de recuperar la cifra mínima de cuatro escolares en el curso 2020-2021.

OTROS PLANES Y PROGRAMAS

Lucas también ha hecho hincapié en la "gran calidad" de los planes y programas educativos de la Comunidad, fundamentales para alcanzar el éxito. "Difícilmente habríamos llegado a los estándares de calidad actuales de no haber sido por esa constante búsqueda de nuevos caminos que nos permitieran llegar más lejos", ha afirmado la consejera, que ha citado a San Juan de la Cruz para recordar que "para llegar donde no estamos tenemos que avanzar por donde no vamos".

Entre estos planes destacan el Plan de Lectura, la Liga-Debate y otros dirigidos al fomento de la escritura. A este respecto, el Programa 'Bibliotecas Escolares 2030' ofrecerá múltiples soluciones para trascender más allá de su espacio físico tradicional, gracias a las posibilidades ofrecidas por las TIC.

Además, la consejera ha recordado que hace ya dos cursos se inició el Plan Global de Mejora de Resultados, implantándose en aquellos centros que presentaban resultados inferiores a la media. Asimismo, la Administración educativa autonómica, con el objetivo de que el alumnado mejorase sus conocimientos matemáticos y científicos que impulsen su razonamiento, también puso en marcha el pasado curso el Plan de Mejora de la Competencia Matemática y Científica y, este curso se extenderá a 19 centros de Castilla y León donde se realizarán pilotajes de los programas 'Jump Math', 'Numicon' y 'Piensa Infinito'.

Finalmente, encaminado a favorecer la educación inclusiva y de calidad mediante la prevención y eliminación de la segregación escolar por razones de vulnerabilidad socioeducativa, el 'Programa 2030' acogerá este curso a 29 centros de la Comunidad.

ENSEÑANZA BILINGÜE

Además, durante este curso, la red autonómica dispondrá este curso de 655 secciones bilingües que imparten algunas asignaturas en un idioma extranjero, convirtiéndose en la segunda Comunidad autónoma en porcentaje de alumnado en enseñanza bilingüe. Este curso se han incorporado tres secciones más en Educación Secundaria para dar continuidad a las existentes en Primaria.

Como novedad, la Consejería prevé el diseño de un nuevo Plan de Mejora en Lenguas Extranjeras, tomando como referencia planes y programas previamente experimentados como el Programa para la Mejora del Éxito Educativo.

INFRAESTRUCTURAS E INVERSIÓN, AYUDAS Y BECAS

La titular de Educación ha detallado las inversiones que se realizarán en obra nueva para este curso 2019-2020. Así, se destinará a la ejecución de obra nueva centralizada una partida de 10.2444.243 euros, mientras que la inversión en obra nueva desconcentrada será de 6.218.958 millones.

Por otro lado, Lucas ha destacado la inversión realizada en obras de Reforma, Mejora y Sustitución (RMS) realizada este verano por un importe superior a los 10,8 millones de euros. A esta cantidad hay que añadir más de 1.160.000 euros para los años 2019 y 2020 dirigidos a la rehabilitación de centros educativos del ámbito rural mediante convenios con las diputaciones provinciales.

También dentro del ámbito de las infraestructuras destaca este curso el programa 'Escuelas Conectadas', que prevé la instalación de elementos de cableado y electrónica para la adecuación de infraestructuras de red de área local de centros educativos con un presupuesto de más de 30 millones de euros.

Asimismo, se invertirán 45,5 millones de euros en gastos de funcionamiento de centros y se continuará con el desarrollo del Plan de Rehabilitación Energética Integral de edificios docentes de los que es titular la Junta.

En el bloque dedicado a ayudas y becas, Lucas ha subrayado la continuidad de los programas 'Madrugadores' y 'Tardes en el cole', de los "más populares y demandados", con un presupuesto de 3 millones de euros, de los que se beneficiarán más de 10.000 alumnos y 330 centros.

Además, la Consejería de Educación incrementará progresivamente el tope de renta para avanzar hacia la gratuidad de los libros para las familias que lo necesiten. Así, se ha elevado desde 1,5 el IPREM en el curso 2015-2016, a 2,5 IPREM en este.