Un joven de 23 años pacta 5,5 años tras reconocer que abusó sexualmente de un menor de 14

VALLADOLID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valladolid ha condenado a una pena de cinco años y medio de cárcel a un joven de 23 años, J.L.C, frente a los doce años y siete meses que pedía inicialmente para él la acusación pública, tras reconocerse autor de abusos sexuales sobre un menor de 14 del que, además, obtuvo material pornográfico que éste le mandó con su teléfono móvil en el que mostraba sus genitales.

La condena, ya firme, ha sido anticipada 'in voce' por el presidente de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, por la que J.L.C. acepta un total de cinco años y medio de prisión como autor de un delito de obtención de material pornográfico, otro de abuso sexual con acceso carnal y un tercero de abuso sexual, en los tres casos con la agravante de haber sido cometidos sobre un menor de 16 años, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En el fallo pactado con las acusaciones pública y particular, y como medidas de seguridad, el tribunal impone también al condenado la prohibición global de comunicar con la víctima o aproximarse a ella a menos de 300 metros por espacio de once años, otros más de ocho años de inhabilitación total para el ejercicio de profesión y oficio, sea o no retribuido, que implique contacto regular y directo con menores y la obligación de someterse a un curso de educación sexual.

En cuanto a la responsabilidad civil, el condenado habrá de indemnizar a la víctima, por daños morales, en la cantidad de 9.000 euros.