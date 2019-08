La Junta da por estabilizado pero no controlado el fuego de Guadarrama

LA GRANJA (SEGOVIA), 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha asegurado que el incendio que afecta desde el domingo a la Sierra de Guadarrama está "en situación de estabilización" aunque no está controlado ya que quedan varios puntos

calientes que se podrían reavivar con el viento durante la jornada.

Suárez Quiñones, que ha visitado este martes el puesto de mando avanzado, ha avanzado que los cálculos provisionales apuntan a que el área afectada ronda las 400 hectáreas, más de 300 de superficie forestal y en torno a las 150 hectáreas superficie arbolada, principalmente de pino, a lo que ha añadido que la mitad de esa superficie forestal puede

estar dentro del territorio del Parque Nacional.

Dicho esto, ha informado de que el pinar de Valsaín, "la joya de la corona" del Parque Nacional, no ha resultado afectado. El consejero ha aclarado que no se trata de un gran incendio ya que su afectación no alcanza las 500 hectáreas calcinadas si bien ha hecho hincapié en el "valor sentimental" que ha supuesto para el pueblo de

Segovia y para toda Castilla y León.