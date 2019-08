2 de agosto de 2019

La Junta pide al Ministerio de Sanidad la homogeneización de los sistemas de información de listas de espera

BURGOS, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León se ha dirigido al Ministerio de Sanidad para solicitar la homogeneización de los sistemas de información para elaborar las listas de espera, según ha señalado este viernes la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado.

Casado, quien ha mantenido una reunión con representantes sanitarios del Área de Salud de Burgos, ha destacado la necesidad de homogeneizar dichos sistemas a nivel nacional para que cuando se hable de listas de espera todo el mundo entienda lo mismo.

En este sentido, ha explicado que el problema con la elaboración de las listas de espera, de las que existen dos tipos, estructurales y no estructurales, no es exclusivo de la Comunidad, por lo que ella misma se ha dirigido al Ministerio para trasladar esta petición.

Verónica Casado ha destacado que la lista de espera quirúrgica está "muy trabajada" pero no ocurre lo mismo en las de pruebas complementarias o consultas externas, lo que puede derivar en desajustes o diferentes interpretaciones.

A nivel regional, se ha mostrado partidaria de ofrecer a partir de ahora los datos totales, si bien ha aclarado que se seguirán publicando las estructurales, con el objetivo de proporcionar un mayor nivel de información a los ciudadanos.

Respecto a la polémica surgida con la publicación de los últimos datos de las listas de espera en Castilla y León, ha reconocido que, en el caso de Burgos, le pareció un "porcentaje llamativo" el del 40 por ciento de pacientes que no estuviesen contabilizados, si bien ha recalcado que no es que esa cifra estuviese mal, sino que no se están midiendo las mismas cosas.

ESPECIALISTAS

Junto a la reclamación de los criterios para elaborar las listas del espera realizada al Ministerio, la consejera de Cultura ha explicado también la necesidad de que desde el Gobierno se ayude a equilibrar la oferta de especialistas médicos.

Verónica Casado ha dejado claro que se sabe qué profesiones registran un déficit y cuáles un superávit, por lo que ha remarcado la importancia de buscar un equilibrio en las formaciones para, a continuación, desarrollar una estrategia a largo plazo. "Hay que ponerlo en marcha", ha insistido.