8 de agosto de 2019

Llorente destaca la coordinación "eficaz" de las administraciones contra los topillos

SAHAGÚN (LEÓN), 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Desarrollo Rural y Director del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, Jorge Llorente, ha asegurado que las distintas medidas que se están impulsado de forma "integral y coordinada" por las distintas administraciones para frenar los repuntes de la plaga de topillos, están siendo "eficaces" al tiempo que ha insistido en la importancia de la actuación coordinada en la lucha contra estos roedores.

Así lo ha asegurado Llorente en declaraciones a los medios después de visitar en la zona de Sahagún (León), en Tierra de Campos, algunas de las actuaciones que se están llevando a cabo para frenar el repunte de la población de topillos, ya que se trata de unos roedores que tienen " una gran capacidad de reproducción".

Al respecto, Llorente se ha referido a la autorización de medidas mecánicas en los campos de cultivo para acabar con las huras, lo que está teniendo una "alta efectividad", así como en las bandas de seguridad y vías adyacentes (cunetas), a lo que hay que sumar la propia "lucha biológica" ya que las rapaces, como cernícalos y lechuzas, "son grandes consumidores de estos roedores".

El viceconsejero ha señalado que el repunte de la población de topillos "no es un problema agronómico sino global" de ahí la importancia de la actuación "coordinada e integral" de todas las administraciones, lo que ha querido agradecer Jorge Llorente, ya que, según ha precisado "si no se aplican de forma coordinada no serían efectivas".

En este sentido, y ante las críticas vertidas a la CHD, Jorge Llorente ha asegurado que desde "el primer momento" la Confederación ha formado parte del grupo interadministrativo y manifestó "su disposición a colaborar y participar activamente", a lo que ha añadido que el compromiso del organismo de cuenca del Duero "es firme" al igual que el del resto de las administraciones.

Por otro lado, Jorge LLorente ha dejado claro que las medidas contra los topillos "son constantes" porque durante todo el año la Junta tiene monitorizados a estos roedores, pero ha precisado que hay que ser "realista" porque circunstancias vinculadas a la climatología, la disposición de alimento o las cubiertas vegetales hace que se produzca un repunte poblacional.

Por ello, el viceconsejero y presidente del Itacyl ha insistido en que gracias a la orden que aprobó la Junta "se está actuando de forma coordinada y sinérgica" ya que si las medidas no se coordinasen "no serían efectivas". Además, ha dejado claro que las medidas legales se aplican "cuando se pueden aplicar" porque no todas las medidas se pueden aplicar en todos los momentos.