9 de julio de 2019

Mañueco se presenta "con brazos abiertos, camisa remangada y mano tendida"

VALLADOLID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Presidencia de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, se ha presentado "con los brazos abiertos, la camisa remangada y las manos tendidas con espíritu de concordia" para ser un presidente "dialogante, reformista, moderado y centrado en la gente" con el objetivo de hacer de Castilla y León "la mejor tierra del mundo".

Así lo ha puesto de manifiesto Fernández Mañueco durante su primera intervención en el Pleno de Investidura que se celebra en las Cortes donde ha pedido el apoyo de los grupos para ser elegido el próximo presidente de la Junta en lo que es, según sus propias palabra, "la solicitud política más importante" de su vida.

El candidato ha aseverado que quiere ser un "presidente reformista, moderado, centrado en la gente" que impulse políticas "de centro y liberales" porque son, en su opinión, "las que funcionan y dan resultados".

Para ello, Fernández Mañueco se ha comprometido a un diálogo "sincero y abierto con todos" y ha tendido su mano a los partidos con representación en las Cortes, así como a los empresarios y sindicatos, porque su apoyo es "crucial", así como a la sociedad civil, al tejido asociativo a todas las instituciones y a las comunidades autónomas.

"Quiero ser presidente del diálogo" ha enfatizado Fernández Mañueco quien ha precisado que es el diálogo lo que impide a los gobernantes que se sientan "eternos e intocables" además de que ayuda a entender la acción de gobierno y pone "los intereses de los demás por encima de los personales o de los de partido" y "fortalece" la Democracia.

Por ello, cree que no hay que tener "miedo" al diálogo porque si es "conciliador" permitirá, según Fernández Mañueco, el progreso de las personas y de Castilla y León, una tierra que tiene "enormes posibilidades" y del que el próximo presidente de la Junta se reconoce "enamorado".

A pesar de que ha sido un defensor de las "políticas de éxito" que durante años se han puesto en práctica en la región, Alfonso Fernández Mañueco se reconoce "ambicioso" y considera que Castilla y León tiene una "ocasión histórica" para convertir la Comunidad "en un lugar que ofrezca más oportunidades, especialmente en el medio rural".

Y aunque sería "desleal" si no reconoce los "avances" de la región de los últimos años, Fernández Mañueco no se conforma porque "hay problemas y cosas" que hay que mejorar, por lo que ha pedido no caer en la "autocomplacencia" y ha abogado por ser un gobierno "de acción" para ser cada días más competitivos y mejorar los sistemas de calidad de los servicios públicos.

Al respecto, como grandes retos, el candidato ha subrayado el desarrollo rural, la retención del talento y la promoción económica con una acción de gobierno encaminada a convertir a Castilla y León "en un referente nacional" donde los jóvenes puedan "estudiar, enseñar, investigar, trabajar o emprender", ser una región que se "abra al mundo" porque cada vez que lo ha hecho esta Comunidad ha "asombrado al mundo entero".

Por ello, Alfonso Fernández Mañueco ha comprometido políticas reformistas porque "reformar es poner el cambio en cada decisión" al tiempo que ha abogado por gobernar al lado de la gente con decisiones que serán "consensuadas y meditadas" al tiempo que ha insistido en su "firme compromiso" y ha apelado al recuerdo y ejemplo de muchos servidores públicos que trabajaron por esta Comunidad.

Entre estos servidores públicos hubo uno que "marcó" la vida de Alfonso Fernández Mañueco y le inculcó "tres cosas" como son "la importancia de ser buena persona, trabajadora y honesta" por lo que, en el que ha definido como "el discurso más importante" de los que ha pronunciado hasta el momento, ha querido invocar al espíritu que debe guiar los pasos del nuevo gobierno, "construir el presente para conquistar el futuro desde la humildad y el sosiego".

PRESIDENTE EN LA CALLE.

Por último, Alfonso Fernández Mañueco ha dejado claro cuál es su compromiso "personal", Castilla y León y sus gentes, que encontrarán en él "a un defensor" de esta Comunidad, al tiempo que ha prometido que será un presidente que estará en la calle, escuchando los problemas y necesidades de los ciudadanos y que dará la cara.

"Jamás seré indiferente a lo que pueda ocurrir a esta tierra o sus gentes", ha enfatizado Fernández Mañueco, quien ha prometido gobernar "para todos" y dar hasta su "ultimo aliento" por su Comunidad, para después recordar las palabras de Unamuno, con el que se identifica: "Procuremos ser más padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado".