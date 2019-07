21 de julio de 2019

Martín transmite sus "condolencias" a las familias de las víctimas de Galisancho y reclama "prudencia" al volante

LEÓN, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín, ha transmitido sus "condolencias" a las familias de las tres víctimas mortales del accidente de Galisancho (Salamanca), al tiempo que ha reclamado "extremar las precauciones" al volante.

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante su participación en la IX Muestra de Artesanía y Oficios Tradicionales de Murias de Paredes (León). En este marco, Martín ha lamentado un nuevo accidente en las carreteras y que elevan a siete las víctimas desde el pasado jueves. "Hasta el momento son 47 muertos en accidentes, si bien desde el jueves son siete las personas que han perdido la vida", ha explicado.

Martín no ha dado detalles del siniestro, ya que la Guardia Civil sigue "investigando" las causas del mismo, y ha pedido "prudencia y cautela". No obstante, ha aprovechado para recordar que es imporante tener en cuento el "riesgo que supone la carretera" y el drama que, en este caso, supone la pérdida de vidas humanas y más sin son "jóvenes", como en este caso.

"Hay que ser conscientes de los peligros que supone la distracción por usar el móvil, por conducir cuando no has descansado suficientemente, por ir demasiado de prisa o por ponerte al volante cuando se ha consumido drogas y alcohol", ha recordado para insistir en que es "conveniente" tener muy presente "esto" porque una vez que se "pierde la vida", las familias "se destrozan" y esos ya no tiene "remedio".