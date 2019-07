25 de julio de 2019

Mercedes Martín defiende políticas rurales de igualdad y el Pacto para frenar la "pandemia" de la violencia de género

ZAMORA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín, ha defendido la necesidad de materializar políticas de igualdad y concienciación para la mujer que vive en el ámbito rural. Lo ha hecho este jueves durante la inauguración de unas jornadas contra la desigualdad y la violencia de género organizadas por el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria, donde ha ensalzado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género "para frenar esta pandemia".

Martín ha insistido en el hecho de que la violencia de género "es un tema capital y todos los partidos, así como la inmersa mayoría de los colectivos sociales, se pusieron de acuerdo" tras la aprobación de una Proposición No de Ley aprobada en el Congreso en 2016 para la creación de una subcomisión que estudiara el alcance del problema. "Ese fue el origen del Pacto de Estado que se aprobó en septiembre de 2017 y que este Gobierno de España activó en agosto de 2018, dotándolo de fondos e implementando medidas", ha señalado.

La jornada, en cuya inauguración también ha participado el alcalde de Puebla de Sanabria, José Fernández Blanco, ha constado de dos mesas redondas. En la primera, las psicólogas Luisa Velasco, Susana de la Torre y Mila Rueda, moderadas por la neuropsicóloga Juncal Revilla han tratado el tema de la "desigualdad versus violencia".

Posteriormente, el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Zamora, la jueza del Juzgado de Puebla de Sanabria y un responsable de la Guardia Civil, moderados por la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Zamora, hablaron sobre la protección institucional ante la violencia de género.

Desde 2003, han sido asesinadas en Castilla y León medio centenar de mujeres, dos de ellas en Zamora, del total de 1.010 que han perdido la vida en España. Este año, del que todavía no se ha cumplido el séptimo mes, ha habido 35 víctimas mortales en nuestro país, la última ayer mismo en Tarrasa. Dos de ellas murieron en Castilla y León.

En la provincia de Zamora se denuncian cada año más de 300 casos de violencia de género de los 5.000 que se denuncian en nuestra comunidad autónoma. En Zamora, hay 55 mujeres con protección policial de las 1.120 protegidas en Castilla y León.

"Si somos conscientes de la magnitud de estas cifras no podemos por menos que avergonzarnos de la condición humana. Y viendo que no somos capaces de frenar la barbarie por mucho que cada nuevo siglo que nos alumbra nos haga creernos más civilizados, se me antoja absolutamente imprescindible este Pacto de Estado", ha señalado Mercedes Martín.