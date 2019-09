27 de septiembre de 2019

Mercedes Martín destaca que la mitad de los fallecidos en carreteras podría haberse salvado de llevar el cinturón

ÁVILA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín, ha destacado que la mitad de las personas que fallecen en las carreteras y no llevaban puesto el cinturón de seguridad "podrían haber salvado la vida de haberlo llevado", que en la Comunidad serían nueve.

Martín ha presentado la campaña especial de la Dirección General de Tráfico (DGT) para concienciar a todos los ocupantes de un vehículo sobre una "idea de vital importancia" como es que el cinturón de seguridad "es un seguro de vida".

Acompañada de la coordinadora regional de la DGT, Inmaculada Matías; el capitán jefe del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil en Ávila, Teodoro Casillas, y el jefe provincial de Tráfico, Santiago Izquierdo, ha explicado que la campaña de la Dirección General de Tráfico comienza el próximo lunes y se prolongará durante toda la semana, entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre.

"Es una campaña de vigilancia y control, pero sobre todo de concienciación sobre el uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil", ha manifestado, con datos de la DGT sobre ocupantes de turismos y furgonetas.

En Castilla y León, con datos de vías interurbanas consolidados y referidos a 2018, 16 de los 88 fallecidos mayores de doce años en accidente de tráfico no hacían uso del cinturón de seguridad, que es el 18 por ciento.

Los cuatro menores fallecidos sí usaban un sistema de retención infantil, mientras que en vías urbanas, dos de los cinco fallecidos no usaban el cinturón de seguridad, por lo que el porcentaje de los que no lo hacían se eleva al 40 por ciento.

"De los fallecidos que no llevaban el cinturón de seguridad", ha señalado, "nueve personas no habrían muerto de habérselo puesto, nueve vidas humanas perdidas por no haber realizado el sencillo gesto de abrocharse este dispositivo".

En el caso de la provincia de Ávila, las cifras "demuestran una mayor sensibilización a la hora de utilizar el cinturón de seguridad", ya que los seis mayores de doce años que fallecieron lo llevaban puesto y también utilizaba correctamente un sistema de retención infantil el menor de doce años que perdió la vida en 2018 en las carreteras abulenses.

Aunque el cinturón de seguridad es el elemento de seguridad pasiva más eficaz de los vehículos y el que más vidas ha salvado, "todavía hay un porcentaje importante de conductores que reconoce no usarlo de forma habitual y sistemática".

En España, según la Encuesta sobre Actitudes de los Usuarios de la Vía, el 20 por ciento de los conductores, el 19 por ciento de los copilotos y el 30 por ciento de la pasajeros de los asientos traseros, así lo manifiestan, aunque es obligatorio para todos los ocupantes de los vehículos.

El once por ciento de las sanciones impuestas por la DGT en los diez primeros años de vigencia del permiso por puntos se deben a esta causa, el no usar el cinturón de seguridad o un sistema de retención infantil.