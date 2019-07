10 de julio de 2019

De Miguel (CVE) aboga por que hosteleros, hoteles y sindicatos se vuelvan a sentar y negocien otro convenio

VALLADOLID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE), Ángela de Miguel, ha abogado este miércoles por que las partes del convenio colectivo del sector de la hostelería vuelvan a sentarse y negocien unas "condiciones equitativas", pues entiende que las acordadas el año pasado "perjudican claramente a los establecimientos más pequeños.

Así lo ha señalado la representante de la patronal este miércoles antes de participar en un encuentro bilateral con el nuevo equipo de Gobierno municipal.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Ángela de Miguel ha defendido que si se trata de un convenio colectivo que "afecta a todo el mundo", en relación a negocios de hostelería, hoteles y sus trabajadores, "lo lógico es que estén todos de acuerdo", por lo que apuesta por que se vuelvan a sentar y negocien "condiciones equitativas".

De esta manera, De Miguel mantiene una posición coincidente con la de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, que se negó a firmar el texto definitivo del convenio colectivo resultante de la negociación que se mantuvo en el primer cuatrimestre de 2018. Desde entonces y tras la desaparición de varias de las actas, el acuerdo que sí que contaba con el respaldo de la Asociación de Hoteles y de los sindicatos aún no ha entrado en vigor.

"Lo que no puede ser es que el acuerdo perjudique a los más pequeños, que no lo firmen y pretendamos que lo firmen porque a otros sí que les interesa", ha reprochado De Miguel, que ha considerado lógico que la parte de los hosteleros no quisiera rubricar un acuerdo que, en su opinión, les "penaliza".

De hecho, ha afirmado que las subidas salariales que recoge ese acuerdo "para los más pequeños podrían poner en entredicho incluso la propia sostenibilidad".

Sin embargo, ella apuesta por que precisamente esos pequeños empresarios a los que "quizás no llegan las acciones en defensa del sector" por su tamaño o porque están en el extrarradio son aquellos que menos recursos tienen y a los que se debe "proteger más".