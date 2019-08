6 de agosto de 2019

Del Olmo ve lógica la limitación de atribuciones a Saravia tras la "chapuza" en el acceso al parking de Plaza Mayor

VALLADOLID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar del Olmo, ha calificado de nueva "chapuza" los trabajos de reposición del adoquinado que se están realizando este martes en el acceso al aparcamiento de la Plaza Mayor, horas después de que las obras fueran inauguradas el día anterior por el alcalde, Óscar Puente.

No considera que se trata de una improvisación, teniendo en cuenta que la reforma de los accesos al aparcamiento subterráneo tenían que haber concluido inicialmente en marzo y posteriormente, tras la nueva prórroga, a fecha de 31 de mayo, por lo que insiste, en declaraciones a Europa Press, en que el levantamiento del adoquinado para su reposición es una "chapuza" más del concejal de Urbanismo, Manuel Saravia.

"No me extraña que el alcalde le haya quitado competencias porque está claro que lo de gestionar no es lo suyo. Llevar un contrato con este retraso y, además, no terminar bien, no haber previsto que los coches tienen que entrar a través de unos accesos seguros es otra chapuza más", critica la portavoz 'popular'.

Esta, sin embargo, enmarca lo ocurrido en la trayectoria del Área de Urbanismo que dirige Saravia, en referencia a la no menos "chapuza" que, a su juicio, se ha cometido en las obras de reforma del Puente Mayor, como demostraría el hecho de que no hace mucho que concluyeron y, sin embargo, se ha vuelto a cortar una parte del acceso para peatones.

En este sentido, Del Olmo insiste en la necesidad de acometer en dicha infraestructura, un "puente histórico", un plan integral "que bien merece la pena conservar bien", en lugar de los trabajos realizados y que mantienen de nuevo cortado una parte del acceso. "Ahora cortan un lado, luego cortarán el otro, siempre causando molestias a los ciudadanos", sentencia la edil del PP.