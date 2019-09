Óscar Puente cree que Igea tiene "recluido" a Mañueco, como "una figura monárquica"

VALLADOLID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, ha aseverado que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, de Ciudadanos, tiene "recluido" al presidente, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, como una "figura monárquica".

El regidor vallisoletano ha manifestado su visión sobre el Gobierno regional que forman el Partido Popular y Ciudadanos y ha explicado que su posición será reivindicativa para los intereses de la ciudad.

Sobre el nuevo ejecutivo regional Puente ha ironizado con que observa que Igea tiene "recluido" al presidente de la Junta, a quien ve con un papel más parecido al de una "figura monárquica", al tiempo que ha asegurado que los miembros del Consejo de Gobierno "no están muy bien avenidos".

El alcalde socialista ha considerado "chocantes" algunas propuestas, como la convocatoria de una Comisión de Investigación sobre el Plan de Medios que dirigía el ex vicepresidente y exconsejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, de lo que ha deducido que Ciudadanos "no asume que está en el Gobierno", mientras que el PP "no asume que lo ha sido durante 32 años".

En definitiva, ha aseverado que PP y Ciudadanos forman "de momento, una mezcla extraña", aunque no sabe si será "explosiva".