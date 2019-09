1 de septiembre de 2019

Prevista para este lunes la reapertura del acceso al tráfico rodado en el centro de Valladolid

VALLADOLID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha indicado que este lunes se prevé la reapertura del acceso al tráfico rodado en el centro de la ciudad, que se encontraba cerrado debido a un episodio de ozono, tras detectar un descenso en los niveles de contaminación.

"Con el descenso de los valores de ozono durante este domingo, es muy probable que mañana se puedan desactivar la situación 2, aviso y la situación 1, preventiva, ya que los niveles han descendido por debajo del valor de 100 mg/m2 como valor máximo de las medias móviles octohorarias", ha indicado el Consistorio a través de un comunicado remitido a Europa Press.

No obstante, el Ayuntamiento continúa recomendando que todas aquellas personas para quienes no sea indispensable usar el vehículo privado, reduzcan al mínimo su uso en los próximos días para que la contaminación no vuelva a subir y haya que realizar restricciones.