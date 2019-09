2 de septiembre de 2019

PSCyL y Podemos tildan a Igea de "ultraderechista" por sus alusiones sobre la memoria histórica

VALLADOLID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La procuradora del PSCyL Alicia Palomo y el integrante de Podemos en el grupo mixto, Pablo Fernández, han mostrado esta tarde su indignación ante las alusiones sobre memoria histórica del vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, al que han tildado de "ultraderechista" por, entre otras frases, reivindicar a aquellos que "no se dejaron seducir por la tentación del odio con el que se alimentaban las dos tribus que se preparaban para destruir España".

El capítulo sobre los objetivos en materia de memoria histórica abordado por el consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, durante su comparecencia en las Cortes para desgranar el programa de su departamento en esta legislatura, ha despertado las protestas airadas de los parlamentarios socialistas y de la formación morada, a los que incluso la presidenta de la comisión correspondiente ha tenido que llamar la atención.

En su alocución, Igea abogaba, entre otras medidas, por su propósito de honrar la memoria de aquellos que no quisieron combatir en la Guerra Civil española, en alusión al periodista Manuel Chaves Nogales o a personajes ilustres como Clara Campoamor, José Castillejo o Salvador de Madariaga.

"Reivindicamos a los que, sin querer sumarse a la tormenta que se desataba, ayudaron a los que el vendabal derribaba, a los que tuvieron que huir o fueron destruidos por él", defendió Igea, en su reivindicación de la "tercera España, el valor de los no combatientes".

Tales afirmaciones han suscitado la "indignación" de PSCyL y Podemos, cuyos portavoces, Alicia Palomo y Pablo Fernández, respectivamente, han calificado a Igea de "ultraderechista" y, en palabras del segundo, situarle incluso a la derecha del líder de VOX, Santiago Abascal.

"Estamos indignados y le solicitamos que pida perdón a todos aquellos que aún siguen tirados en las cunetas", mientras que el portavoz de Podemos ha asegurado encontrarse "conmocionado" ante las palabras del consejero de Transparencia, con su "corolario deplorable sobre la memoria histórica. Menuda facilidad para cambiar de chaqueta, ni siquiera el mismo Abascal".

Ante ello, Igea, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha insistido en la necesidad de honrar también a quienes no quisieron combatir en ninguno de los dos bandos y a los que ayudaron a las víctimas de uno y otro lado. "¡Nada me gustaría menos que reabrir aquel triste pasado, pero si defender a estos personajes supone ser ultraderechista, me declaro ultraderechista!", ha respondido el político de la formación naranja.

El consejero apunta que la Guerra Civil ha sido un "desastre absoluto" y ha incluso reconocido que miembros de su propia familia "hicieron muchas cosas mal", si bien ha añadido que de lo que se trata es de evitar que una cosa así vuelva a suceder en España.

En esta materia, a lo largo de su intervención en sede parlamentaria Igea ha recordado que en abril de este año el Consejo Asesor de la Memoria Histórica realizó una valoración en positivo de las acciones realizadas hasta el momento por la Junta de Castilla y León y planteó una serie de recomendaciones.

En consonancia y de acuerdo a ello, la nueva Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior se propone elevar a rango de Ley la normativa sobre memoria histórica, la dotación de medios administrativos para la tarea, fomentar valores y principios democráticos y conocer los hechos sucedidos durante la Guerra Civil y la dictadura.

POLÍTICA MIGRATORIA

Dentro de las iniciativas vinculadas a Acción Exterior se encuentran las referentes a inmigración, emigración y Cooperación para el Desarrollo.

A este respecto, la legislatura comienza con el IV Plan Estratégico de Cohesión Social con las Personas Inmigrantes y la Convivencia Intercultural, aprobado y negociado en el marco del Diálogo Social y vigente hasta 2021. La Red de Atención a las Personas Inmigrantes de Castilla y León será uno de los ejes sobre el que girarán las actuaciones para la efectiva integración de este colectivo.

Una de las prioridades reseñables para los próximos cuatro años, vinculadas con la emigración, será trabajar por garantizar un mínimo en la calidad de vida de aquellos castellanos y leoneses en el exterior que se puedan encontrar en una situación de precariedad, en concreto de los 450.000 residentes en otras CC.AA y los 177.000 en el extranjero, así como de los 140.501 extranjeros llegados a Castilla y León.

Igea ha avanzado la inminente negociación que se iniciará a finales de este año del III Plan de ciudadanía castellana y leonesa en el exterior, cuyo contenido se consensuará en el marco del Diálogo Social.

Esta consejería de nueva creación, competente en la materia, dará prioridad a las ayudas a castellanos y leoneses en situación de necesidad, planteará una nueva normativa para las comunidades castellanas y leonesas en el exterior, y también una regulación nueva que favorezca el retorno de emigrantes, facilitar su acceso al mercado laboral, mantener becas de estudio y apoyara acciones que mantengan viva la memoria de la emigración.

La consejería asume como reto la elaboración y la aprobación del IV Plan Director de Cooperación para el Desarrollo de Castilla y León, que deberá recoger las prioridades de la política regional en esta materia para los próximos años, asumiendo los nuevos retos que nos plantea el contexto internacional globalizado, y en el que deberá consolidarse el Enfoque Basado en Derechos Humanos.

Este esfuerzo de programación se complementará con un proceso normativo que culminará con una modificación de la Ley 9/2006 de Cooperación al Desarrollo para adaptarse al actual contexto internacional y a la evolución del concepto de desarrollo.

Y además, las intervenciones de cooperación para el desarrollo deberán plantearse con indicadores de seguimiento y evaluación que permitan analizar su contribución a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados en la Agenda 2030.