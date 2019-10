2 de octubre de 2019

Puente advierte de que si la Junta no incrementa su aportación a la Seminci "no pinta nada" en el Patronato

VALLADOLID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, ha advertido este miércoles de que si la Junta no modifica la aportación de 130.000 euros que realiza a la Semana Internacional de Cine (Seminci) "no pinta nada" en el Patronato porque no la considera una cantidad "proporcional a lo que supone esta institución cultural para la Comunidad".

Así lo ha recalcado Óscar Puente al ser preguntado por la rueda de prensa que han convocado para esta tarde el consejero de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, Javier Ortega, y el vicepresidente, Francisco Igea, un día después de que el propio regidor decidiera cancelar la reunión que estaba programada para este martes con Ortega porque no estaba de acuerdo con que se hubiera sumado Igea a ella.

"Para 100.000 euros ya los ponemos nosotros", ha enfatizado Puente que ha añadido que si aportan esa cantidad la Junta de Castilla y León "no pinta nada" en la Seminci, por lo que ha apuntado la posibilidad de dejar a la Institución regional fuera del Patronato del festival. "No me compensa aguantar ciertas actitudes para que aporten 100.000 euros", ha insistido.

Puente ha defendido que cuando una entidad como la Junta "está en una institución" es para que "aporte ideas, o financiación, o contribuciones del tipo que sea", por lo que si la aportación "no es proporcional a lo que supone el festival para la Comunidad Autónoma" considera que "lo lógico" es que la Junta no esté en el Patronato.

Según el regidor vallisoletano, su predecesor en el cargo, el 'popular' Javier León de la Riva, también hizo una advertencia similar en su día.

El alcalde ha incidido en que en la reunión que tenía programada con el consejero de Cultura y Turismo iba a trasladar que la presencia de la Junta en la Seminci "solo se justifica si aporta una financiación suficiente y proporcional", porque la cantidad que aporta actualmente es "inaceptable e insostenible" e, incide, el Ayuntamiento no aguantará "así" mucho tiempo.

En todo caso, Puente confía en que en la rueda de prensa que ofrecerán en la tarde de este miércoles Ortega e Igea haya "buenas cosas" para Valladolid y para la cultura, ya que ha defendido que es lo que pretendía analizar en esa reunión. "Si me ahorran la reunión y anuncian mejoras en la financiación de la Seminci, o apoyo para el Año Delibes, eso nos hemos ahorrado todos, porque el tiempo escasea", ha ironizado.

Asimismo, ha defendido que la decisión de la Junta debería ser "acorde" con lo que él entiende que "significa" la Seminci para la cultura de la Comunidad, ya que ha aseverado que es la "institución cultural mas importante de Castilla y León" y la "única" entre las 50 más importantes de España.

También ha destacado que el consejero de Cultura le dio "muy buenas palabras" al comienzo del mandato, ya que le expresó su intención de "apostar por las grandes marcas culturales de la comunidad", entre las que "sin duda" la Seminci es "importantísima". Eso sí, ha especulado con que quizás "alguien quiera cortarle las alas".