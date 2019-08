Puente tacha a Igea de "timador y farsante" y éste ironiza sobre su "elegancia" en Twitter

VALLADOLID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El uso del apartamento de las Cortes por parte del presidente, Luis Fuentes, desencadenó en la noche de ayer acusaciones y reproches entre el alcalde de Valladolid y portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Óscar Puentes, y el consejero y portavoz de la Junta, Francisco Igea, en Twitter.

Las declaraciones realizadas el viernes por el regidor en las que aseguraba que "daba la sensación" de que algunos no habían "comido caliente en su vida" --en referencia a Fuentes-- sirvió al también líder de la formación liberal, Francisco Igea para escribir en su cuenta oficial que había frases que describían "tan bien" a quien las dice que no necesitaban "más explicación".

Puente le dio la "razón", al asegurar que la frase le describía "bien", para subrayar que no tiene "pelos" en la lengua, ni "compasión con los sátrapas" ni con los "estafadores" como Fuentes. "Yo no tengo que esconderme y voy con la cabeza bien alta. Puedo mirarle a la gente a los ojos. Ellos no pueden decir lo mismo", agregó.

Un tuit que tuvo réplica por parte del consejero y portavoz de la Junta. "Una declaración de amor a sí mismo Don Óscar". ¡Qué grande es usted y qué poco se le reconoce! ¡Los demás procuraremos seguir escondidos para que el brillo de su luz no nos ciegue! Una mezcla perfecta entre Onán y Narciso".

En este punto, el alcalde y responsable socialista le animó a "salir de la cueva" en la que considera que Igea "está metido" para explicar "lo del pisito" de su "colega" en lugar de decir "chorradas en 'Tuiter', Paladín de la regeneración!". "Le has dado el cambiazo a tus votantes por un carguillo. No tienes dignidad para echarme a mi nada en cara", contestó.

"Tranquilo Óscar que no son horas", respondió Igea, a lo que el regidor señaló que estaba "muy tranquilo". "No sabes lo que disfruto desenmascarando a farsantes y a timadores como tú. Esta tierra te estará eternamente agradecido por la faena que le estás haciendo", espetó.

Igea cerró el cruce de mensajes asegurando que no tenían "edad" para "andar discutiendo a estas horas". "Me alegra que disfrutes de tu trabajo y espero que sigas en esta línea de elegancia que tanto agradecemos tus innumerables fans", concluyó el consejero y portavoz.