8 de julio de 2019

'La Rueda' convoca una concentración este martes en la plaza del Cid contra la violencia machista

BURGOS, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Defensa de la Mujer 'La Rueda' ha convocado este martes, 9 de julio, a las 20.00 horas una concentración en la plaza del Cid de la capital burgalesa contra la violencia machista, después del asesinato de una mujer a manos de su pareja en la localidad de Salas de los Infantes.

La asociación ha lamentado, a través de un comunicado recogido por Europa Press, este asesinato perpetrado en la provincia y ha mostrado su "más firme condena" a los más de mil asesinatos de violencia de género contabilizados en España desde que existen estadísticas.

'La Rueda' ha asegurado estar "cansada", si bien se ha comprometido a no cejar en el empeño de terminar con este "terrorismo machista", que en el caso de Salas de los Infantes ha tenido como protagonista un hombre que "decía querer" a su mujer de 28 años y ha dejado a dos huérfanas menores.

El colectivo ha destacado que "cuando la desgracia toca de cerca se vive más intensamente" pero ha recordado que más de un millar de mujeres han sido asesinadas en España a manos de sus parejas o exparejas en los últimos dieciséis años.

Al respecto, ha recalcado que las mujeres se encuentran ante "un escándalo inigualable", que las asesina "por el mero hecho de ser mujeres" y ha insistido que, aunque algunos quieran negar la evidencia al afirmar que no existe el "terrorismo machista", se trata de una "amenaza que humilla, maltrata y asesina a miles de mujeres".

Por eso, 'La Rueda' se ha comprometido a no dejar de denunciar cada caso porque en ello "va la vida" de muchas mujeres y se ha comprometido a seguir visibilizando este tipo de situaciones, a la vez que a mostrar apoyo a las mujeres que sufren la vulneración de sus derechos cada día.

Por todo ello, y "ante una representación política a la que no le importa la vida de las mujeres y una sociedad que mira para otro lado", ha señalado la necesidad de "no seguir consintiendo esta atrocidad" y dejar claro a lo asesinos que "no tienen cabida en esta sociedad".