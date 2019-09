18 de septiembre de 2019

De Santiago-Juárez insiste en que presentará la moción sobre la capitalidad "para defender la Comunidad"

VALLADOLID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valladolid y ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha insistido en que presentará en el Pleno municipal la moción para solicitar que el Estatuto de Autonomía reconozca a la ciudad como capital de la región y ha recalcado que lo hace para "defender la Comunidad".

En declaraciones a los medios de comunicación, De Santiago-Juárez ha subrayado que tiene "palabra" y que el Grupo Popular llevará la moción al próximo Pleno municipal del mes de octubre al tiempo que ha restado importancia al hecho de que les apoyen o no.

De Santiago-Juárez ha añadido que planteará esta moción "para defender la Comunidad", pues ha insistido en la idea de que el revuelo que "se monta" en el ámbito "social, político y periodístico" cuando se menciona el asunto de la capitalidad indica "que no hay sentimiento de pertenencia a esta comunidad".

"Por estas pequeñas cosas, estas heridas que no se han curado subyace que no hay sentimiento de pertenencia. Por eso los proyectos de Comunidad fracasan", ha insistido.

De Santiago-Juárez ha insistido en que "no hay ningún privilegio" por ser la capital de la Comunidad y que Valladolid no reclama "subvenciones", como recuerda que en los años 30 del pasado siglo ocurría en el caso de Madrid, sino que puede ser "hasta un esfuerzo mayor". Así, ha explicado que defiende esta propuesta para "poner en su sitio" a la ciudad pero "no va contra nadie".

El edil del PP ha incidido en que no reclamó que se abriese la reforma del Estatuto de Autonomía, sino que ha aseverado que "han decidido abrirla el PP y Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León. También ha negado que sea "una prioridad" y que lo pidan los ciudadanos "en bloque", sino que simplemente pretende que, ya que se plantea la reforma, poder abordarlo ahora.

En todo caso, ha recordado que no se trata de un tema novedoso y que será la tercera vez que se debata el asunto de la capitalidad de Castilla y León, pues ya se llevaron mociones al Pleno municipal en 2005, 2010 y 2019, por lo que desconoce "por qué se ha generado tanto revuelo".

También ha defendido que en todas las ponencias de reforma del Estatuto que ha habido los miembros han propuesto el debate de la capitalidad, y que él mismo lo hizo en 2007, pero ha añadido que no se atrevieron. "Entendíamos que era un tema que todavía no era pacífico, se tenía que ir consolidando la comunidad", ha precisado.