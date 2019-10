1 de octubre de 2019

La sección DOC. España exhibe la gran variedad temática y estética del documental en nuestro país

VALLADOLID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 64 Semana Internacional de Cine de Valladolid ha seleccionado 18 títulos para la sección DOC. España, dedicada exclusivamente al documental español. La sección la conforman 14 largometrajes, de los que dos participan fuera de concurso y doce optan a un premio dotado con 6.000 euros para el realizador, además de otros cuatro cortometrajes fuera de concurso.

Los títulos elegidos rescatan del olvido la vida y obra de personajes como el inventor de la guitarra, Antonio Torres Jurado, el diseñador gráfico José María Cruz Novillo, el trascendental papel de un grupo de científicos españoles que ayudaron a descifrar los códigos secretos nazis o el papel jugado en la transición política española por las abogadas laboralistas.

Los documentales abordan cuestiones como el cuadro de Las Meninas, los artistas cubanos contemporáneos, la reinserción de un antiguo preso de Guantánamo, la ancestral trashumancia castellana, el drama de los bebés robados, el cuestionamiento de las costumbres tradicionales en China o los intereses de la industria alimentaria.

Los títulos seleccionados son El cuadro, de Andrés Sanz; Cuba crea, de Eduardo Margareto; La defensa, por la libertad, de Pilar Pérez Solano; El escritor de un país sin librerías, de Marc Serena; Equipo D, los códigos olvidados, de Jorge Laplace; La española, la de Torres, de Fran López Montoro y Raúl Enrique Navarro; El hombre que diseño España, Andrea Gutiérrez Bermejo y Miguel Larraya; La libertad es una palabra grande, de Guillermo Rocamora; La loba parda, de Cristina Ortega Blanco; Made in China, de Marc Chica i José; Los que buscamos, de Oscar Bernàcer, y The Price of Progress, de Víctor Luengo.

Fuera de concurso se programarán los documentales Endless Cinema, de Lucía Tello Díaz, y Olea...¡Más alto!, dirigido por Pablo Malo.

Los cortometrajes que participan esta edición son Apache, de Octavio Guerra; Beyond The Glacier, de David Rodríguez Muñiz, y Litoral, de Juanjo Rueda. También se presentará fuera de concurso Dar Dar ELAntartida, de Raúl San Román Otegi.