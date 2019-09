5 de septiembre de 2019

Sindicatos de enseñanza exigen las 35 horas en este curso

VALLADOLID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Decenas de docentes convocados por los sindicatos CCOO, CSIF y UGT se han concentrado este jueves frente a la sede de la Consejería de Educación, en el vallisoletano Monasterio de Prado, para reclamar a la Junta de Castilla y León la vuelta a la jornada laboral de 35 horas semanales en este curso que comienza, al tiempo que han avisado de que se trata de cumplir algo "ya pactado" el pasado mes de mayo y sobre lo que, por lo tanto, no cabe volver a negociar.

Así lo ha subrayado la representante de CSIF, Isabel Madruga, quien ha recordado que ya el resto de empleados públicos disfruta de esta jornada laboral, mientras en Educación mantienen las 37,5, al tiempo que ha reclamado la reducción del horario lectivo de los docentes para volver a la situación previa a los recortes aplicados durante la crisis económica.

Por parte de Comisiones Obreras, Elena Calderón ha exigido a la Junta que "cumpla lo pactado" y que aplique esa reducción de la jornada laboral acompañada de un plan de empleo para la contratación de más profesores, lo que frenaría, además, "la marcha de jóvenes por falta de oportunidades" en Castilla y León.

Sobre esta línea, la representante de UGT, Beatriz García, ha lamentado que los equipos directivos de los centros no hayan recibido aún "ninguna orden" por parte de la Administración para poner en marcha las 35 horas este curso y ha criticado que los docentes sean "siempre los últimos" dentro de los empleados públicos.

Por ello, las tres representantes sindicales han registrado en la Consejería un escrito en el que piden una reunión con la nueva consejera, Rocío Lucas, para tratar esta cuestión y poder aplicar ya en este curso los acuerdos firmados con el anterior Ejecutivo autonómico.

"NADA QUE NEGOCIAR"

En este sentido, Isabel Madruga se ha referido a las palabras de Lucas sobre su disposición al acuerdo para insistir en que dicho acuerdo "ya está firmado", por lo que Elena Calderón ha apuntado que "no hay nada que negociar", sino "cumplir lo pactado.

Sobre esto, Beatriz García ha reconocido que es "muy difícil" negociar con una Administración "que no tiene palabra" y ha criticado que a la Junta "se le llena la boca hablando de la calidad educativa de Castilla y León y de que cuenta con los mejores profesores", aunque luego estos son "siempre lo último". "Se han pasado el verano buscando asesores, deberían haber buscado profesores", ha ironizado.

Por último, Isabel Madruga ha sentenciado que "ya no valen excusas" y que los docentes no pueden "esperar más", en tanto que Elena Calderón ha advertido de que "si no se cumple lo pactado", continuarán con las movilizaciones.

Entre los manifestantes concentrados a las puertas del Monasterio de Prado se encontraba, para mostrar su apoyo a las reivindicaciones de los sindicatos, el portavoz del Grupo Mixto en las Cortes y procurador de Podemos, Pablo Fernández.