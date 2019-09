23 de septiembre de 2019

La Sociedad Valladolid Alta Velocidad nombra director general a Antonio Gato y activa una comisión de seguimiento

VALLADOLID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Valladolid Alta Velocidad ha acordado el nombramiento de Antonio Gato como director general y la puesta en marcha de una comisión de seguimiento que se reunirá periódicamente para dar cuenta de las actuaciones que están en marcha en la ciudad para la integración del ferrocarril.

En concreto, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha calificado de "crucial" la decisión de cesar a la actual directora-gerente en funciones, Cristina González Puertas, y nombrar como nuevo gerente a Antonio Gato, dado que ha permanecido cuatro años como consejero de la Sociedad y además ha ocupado el cargo de presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), por lo que a su juicio "atesora" conocimientos y experiencia para dar un "impulso importante" a la operación de la integración ferroviaria.

Puente, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha señalado que el Consejo de Administración de la Sociedad considera que se da un "punto de inflexión" en el camino a transitar para la total integración del tren en Valladolid.

Así, ha añadido que a partir de su toma de posesión se espera que las operaciones de integración "cobren un nuevo impulso, alcancen la velocidad necesaria" y se pueda "ver cuanto antes" la realidad que "necesita" la ciudad para y definitivamente en qué consiste la integración en superficie.

El alcalde ha añadido que se trata de un acuerdo plenamente satisfactorio que ha contado con el respaldo del Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento a través de sus tres consejeros y la abstención de la Junta de Castilla y León, por lo que se ha adoptado sin oposición alguna.

APOYO DE VTLP

A este respecto, el concejal de Planeamiento Urbanístico y Vivienda, Manuel Saravia, cuyo grupo (Valladolid Toma la Palabra) inicialmente no era partidario de nombrar un nuevo director gerente por no ser necesario, ha explicado que finalmente ha votado a favor dado que se han incluido dos aspectos que han admitido por unanimidad el resto de consejeros como la revisión del funcionamiento de la Sociedad y la creación de una comisión de seguimiento contemplada en el convenio de 2017 que aún no se había creado.

Saravia ha concretado que el primero de los aspectos supone la revisión "completa" del funcionamiento de la sociedad y especialmente de las competencia de los distintos trabajadores y responsables, incluyendo el nuevo director general.

Por otro lado, en cuanto a la creación de la comisión de seguimiento, una propuesta que llevaba al Consejo, ha destacado que se prevé un "funcionamiento exhaustivo", con reuniones cada dos semanas del seguimiento de las obras y actuaciones.

Además, ha añadido que Adif incluso contempla la posibilidad de crear comisiones técnicas específicas al igual que ocurre en otra ciudad como Barcelona.

Así, ha aclarado que con las circunstancias de admitir la creación de la comisión y la revisión general del funcionamiento y competencias del personal de la sociedad sí cabía la posibilidad de crear la figura del director general.