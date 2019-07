1 de julio de 2019

Suspendido de nuevo el juicio por el robo al estanquero de Valladolid que recibió un martillazo en la cabeza

VALLADOLID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Penal número 4 de Valladolid ha suspendido por segunda vez el juicio por el robo a un estanquero de la ciudad al que el 24 de abril de 2018 robaron 90.000 euros de la recaudación tras recibir un martillazo en la cabeza.

El juicio estaba fijado para este lunes y se ha suspendido por segunda vez --la primera fue el 30 de enero-- al no asistir al mismo una abogada de la parte civil personada en la causa, lo que incluso podría derivar en que el Colegio de Abogados pueda tomar alguna medida disciplinaria, ya que inicialmente no ha justificado su ausencia y no ha acudido porque creía que no tenía que estar presente.

Así, deberá señalarse nueva fecha para el juicio, algo que probablemente se demorará hasta octubre, en el que el matrimonio compuesto por M.H.D. y su esposa tendrán que compartir banquillo.

M.H.D. está acusado de un delito de robo con fuerza y empleo de instrumento peligroso y de un delito de lesiones, con peticiones de cinco y tres años de cárcel, respectivamente, por cada uno de ellos, y su pareja imputada por denuncia falsa y expuesta al pago de una multa de 1.350 euros.

En la causa también se encuentra personado, como acusación particular, el propio estanquero, cuyo letrado elevará su petición de condena hasta los ocho años que solicita el Ministerio Fiscal, cuando inicialmente esta parte pedía siete años, según ha podido saber Europa Press en fuentes jurídicas.

Los hechos ocurrieron el 24 de abril de 2018, sobre las 14.00 horas en la plaza Doctor Quemada, junto al paseo de Zorrilla, lugar en el que la víctima de 52 años y estanquero de profesión, se dirigía a una sucursal bancaria para ingresar la recaudación de las máquinas de tabaco de varios establecimientos hosteleros de la zona.

En ese momento fue abordado por dos individuos que le golpearon con un objeto contundente en la cabeza, al parecer un martillo de grandes dimensiones para sustraerle las bolsas en las que portaba el dinero y del que sólo se han recuperado 22.000 euros. Posteriormente, los presuntos autores huyeron del lugar en un vehículo de color rojo que se encontraba estacionado en una calle colindante.

DENUNCIA FALSA POR EL ROBO DEL COCHE

El turismo utilizado en el robo, un Citroën ZX de color rojo, propiedad de una de las personas detenidas, esposa del principal inculpado, S.J.G, fue localizado completamente calcinado en un camino próximo a la carretera de Renedo.

La propietaria del vehículo había denunciado el robo del mismo para, según las pesquisas policiales, eludir cualquier responsabilidad en el robo ante el temor de que algún testigo pudiera reconocer el turismo como partícipe en los hechos.