6 de septiembre de 2019

Teloncillo reivindica hacer de Valladolid una "fiesta libre de prejuicios"

VALLADOLID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Teloncillo Teatro ha reivindicado, en el pregón de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, hacer de Valladolid una "fiesta libre de prejuicios y de manadas" y ha pedido velar "por los derechos de los niños" y el apoyo a las artes escénicas, para lo que ha hecho uso de su estilo interpretativo convirtiendo la plaza Mayor en un "juego".

Desde el balcón del Consistorio, en una tarde con poco calor, ante una "bonita y recién remodelada" plaza, abarrotada y llena de colorido, miembros de la compañía vallisoletana, liderada por Ana Gallego y Ángel Sánchez, han afirmado sentirse "llenos de responsabilidad y de felicidad" por esta oportunidad y han agradecido al Ayuntamiento, al Teatro Calderón, la Universidad y los museos el haberles "permitido ser profetas" en Valladolid.

"Somos de Valladolid, somos Teloncillo Teatro", han gritado, tras presentarse cada uno y apuntar a su procedencia de distintos barrios de la ciudad, localidades de la provincia o incluso del extranjero, y continuar con un breve recorrido por sus 50 años de "andadura vital y teatral", en la que con medio centenar de espectáculos han recogido numerosos premios como el Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2013 y han quedado finalistas en los MAX en dos ocasiones.

Afortunadamente, como han apuntado, "los vientos" han sido "favorables" para Teloncillo en "los últimos tiempos, ya que sus "desvelos" se han compensado con "reconocimientos" como el de estar en el inicio de esta celebración en el balcón y compartir así "la alegría de la fiesta" con los vallisoletanos.

Todo ello ha sido "gracias" al "maravilloso oficio" de interpretar, "contar historias, cantar canciones, transmitir emociones" y "jugar", como han manifestado, para continuar y convertir el pregón en un "juego" en el que toda la plaza Mayor ha cantado y participado.

"Antón, Antón, Antón Pirulero", han entonado los "orgullosos" intérpretes, a lo que el público ha respondido con un "cada cual, cada cual atienda a su juego", para seguir la canción con "y el que no lo atienda pagará una prenda".

VALLADOLID, AMIGA DE LA INFANCIA

Teloncillo ha utilizado este son para recalcar que su "juego" son "los niños y jóvenes" y recordar que se tiene la "responsabilidad" de "contribuir a su desarrollo como personas y ciudadanos libres, formados y críticos", un deber que si no se cumple hará "algún día pagar una prenda".

"Soñamos, pedimos que se vele por los derechos fundamentales de los niños y niñas, sobre todo de los colectivos más vulnerables, para que puedan acceder a una educación pública, digna, gratuita y reglada", han demandado los integrantes de este grupo que ha dedicado su trayectoria a los espectáculos infantiles.

En este sentido, han felicitado a Valladolid por desarrollar programas "fundamentales para favorecer estas circunstancias" y por ser una "ciudad amiga de la infancia", pero han instado a no "escatimar" en presupuestos para "erradicar" palabras como "pobreza, exclusión, racismo o acoso escolar".

Para estas Fiestas y "todo el año", también han pedido convertir a la capital vallisoletana en un "patio común" en el que "todas y todos" puedan "jugar libremente", con "respeto" y los brazos abiertos "a los que vienen de fuera".

"¡Que Valladolid sea toda ella una fiesta libre de prejuicios y de manadas!", han reivindicado los miembros de Telonciollo, para ensalzar una ciudad que sea un espacio "de libertad, respeto, convivencia y de fiesta".

"SI HAY APOYO, HABRÁ RESPUESTA"

Como no podía faltar, Teloncillo no se ha olvidado de su gremio, el "gran colectivo de artistas" de Valladolid y Castilla y León. Por ello, ha subrayado que en la ciudad, que "cuida tanto los espacios escénicos y sus programaciones", "no se puede permitir que haya compañeros y compañías con grandes dificultades para sobrevivir".

Así, ha abogado por que se apoye la creación en sus distintas vertientes y se respalde a los artistas, porque, como han aseverado, "si hay apoyo, habrá respuesta".

"¿Dónde están las llaves? Matirile, rile, rile", ha cantado Teloncillo, acompañados por la plaza, en otro "juego" propuesto por los pregoneros para incidir en que "las llaves" para apoyar las artes escénicas las tiene el público, el que "acude a los teatros" y "da sentido" al trabajo de la compañías, e invitar a que se lleve a los niños frente a los escenarios.

Con agradecimientos por el "apoyo y cariño", Teloncillo se ha despedido pidiendo dar a los niños una ciudad "más amable, con menos polución, lúdica y acogedora", y llamando "a tomar la calle", como cantó Pablo Guerrero.

"¡Viva Valladolid! ¡Vivan las Fiestas de San Lorenzo! ¡Vivan las Artes Escénicas de Castilla y León!", han concluido los protagonistas de un pregón caracterizado por sus dotes interpretativas y ante los gritos y aplausos de un público vallisoletano al que le aguardan nueve días de Fiestas.

"ACIERTO"

En el balcón también han estado presentes distintos miembros de la Corporación Municipal y representantes de la Administración autonómica como el vicepresidente, portavoz y consejero, Francisco Igea, y el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, entre otras autoridades.

Entre ellos, la concejal de Cultura, Ana Redondo, considera "todo un acierto" la elección de Teloncillo como pregoneros de las fiestas por el profundo conocimiento que sus integrantes tienen de Valladolid y porque han sido capaces de "tocar la fibra sensible" de los ciudadanos, en el sentido de proclamar que estamos ante una "ciudad abierta capaz de acoger a todos los que quieran acercarse para disfrutar de la fiesta".

La edil de Cultura, en declaraciones recogidas por Europa Press, también ha incidido en que los pregoneros son el mejor exponente de las artes escénicas, "que son bandera, la seña de identidad" de Valladolid, al tiempo que ha subrayado la importancia de acercar a los más pequeños a esa forma de entender la vida "porque los niños que hoy van al teatro serán ciudadanos críticos y exigentes".

En la misma línea, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, presente igualmente en el pistoletazo de salida de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, ha confesado su afición por el teatro y por ello no ha dudado en calificar de "todo un gusto" el acto protagonizado por Teloncillo, "un grupo con tanta vinculación con esta ciudad", con el que ha tenido la ocasión de transportarse a momentos de su infancia.