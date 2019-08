18 de agosto de 2019

Tudanca advierte de que "no tolerará" la fusión de municipios porque son una "seña de identidad" de CyL

VALLADOLID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, ha advertido hoy de que "no tolerará" la fusión de municipios porque son una "seña de identidad" de Castilla y León.

En declaraciones a Radio Nacional de España (RNE) recogidas por Europa Press, el líder socialista se ha negado a aceptar la vía expresada por la Junta, que apuesta por la fusión de municipios y la comarcalización para ordenar el territorio.

En este sentido, Tudanca ha insistido que esta ordenación territorio no tiene que ver con "dibujar" líneas en un mapa o que "haya más o menos municipios" y sí con que se "garanticen" servicios públicos de calidad, acceso a banda ancha en todos los territorios, buenas infraestructuras y el transporte. "Tiene que ver con todo esto, parece mentira que no lo hayan entendido todavía", ha espetado.

Tudanca ha calificado de "ofensa" el nombramiento del nuevo director general de Ordenación del Territorio y Planificación, Antonio Calonge, al proponer la fusión "obligatoria" de los municipios y afea a PP y Ciudadanos la falta de "acuerdo" en esta materia.

"Nosotros queremos hablar de eso, de que las urgencias médicas estén blindadas, de que no se cierren los consultorios, que haya médicos, colegios, infraestructuras, que haya industria y reactivación económica en el medio rural y no de cerrar municipio porque eso no va a ningún sitio", ha subrayado para confiar en que Ciudadanos "cambie de opinión" como hizo con las diputaciones, que pasó de "querer cerrarlas" a "presidir alguna con un solo diputado". "Espero que también rectifique en esto de suprimir municipios", ha concluido.