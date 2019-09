2 de septiembre de 2019

Tudanca asegura que no hay nadie en el PSOE que quiera unas nuevas elecciones y pide responsabilidad a otros partidos

VALLADOLID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario del PSOE en Castilla y León y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha asegurado este lunes que no hay nadie en el Partido Socialista que quiera unas nuevas elecciones en España por lo que ha pedido un "esfuerzo de responsabilidad" al resto de los partidos políticos para que faciliten un "gobierno de progreso" encabezado por el socialista Pedro Sánchez, a quien, según ha recordado, votaron "mayoritariamente" los españoles el pasado mes de abril.

"Mañana haremos un nuevo intento para que eso sea una realidad", ha explicado Tudanca en referencia al programa que presentará el PSOE para pactar con Unidas Podemos si bien ha admitido que "dos no pactan si uno no quiere". En este sentido, ha añadido que no le gustaría ver que el líder de los morados, Pablo Iglesias, niegue tres veces a Sánchez como hizo San Pedro.

Tudanca ha recordado también las "barbaridades" que manifestaron los 'populares' cuando estaban pendientes en su día de la investidura de Mariano Rajoy y ha apelado a sus llamamientos a la lealtad y a la responsabilidad por sentido de Estado. "No espero nada de ellos", ha asumido a renglón seguido para asegurar que los socialistas se esforzarán "hasta el último segundo" para que no haya nuevas elecciones generales.

El líder de los socialistas, que ha presidido el Plenario de la CEA del PSOE de Castilla y León, no ha dudado al lamentar la "incertidumbre" que vive la política a nivel nacional y se ha mostrado convencido de que España no puede seguir más tiempo con un gobierno en funciones ante las posiciones de otros partidos a los que los ciudadanos dieron la espalda en las elecciones generales de abril.

"Vamos a hacer todos los esfuerzos para que ese gobierno progresista sea una realidad lo antes posible", ha sentenciado Tudanca que ha defendido que ese Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez le vendrá "muy bien" también a Castilla y León donde ve "en peligro" los avances en materia de igualdad o transparencia para cargar también contra la "agencia de colocación" que han creado Ciudadanos y Partido Popular en la Junta con 14 nuevos asesores.

"Colocan a los suyos a costa del dinero de Castilla y León", ha lamentado Luis Tudanca que ha recordado a Santo Tomás para pedir que las palabras sobre regeneración política pasen a los hechos ya que, hasta la fecha, sólo ha visto que el PP "ha colocado" a Javier Maroto como senador o que en Ciudadanos se han hecho "un pisito", en referencia al apartamento habilitado por el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, en la sede del Parlamento regional.

Mientras tanto, ha asegurado, los socialistas siguen "preparados" para trabajar por Castilla y León a través de propuestas como una PNL en el próximo pleno de las Cortes, previsto para los días 10 y 11 de septiembre, en pro de la paridad en todos los altos cargos ante el actual diseño del equipo de gobierno de la Junta, el que tiene menos mujeres de todo el país, con sólo tres.

Finalmente, ha acusado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de haberse mantenido todo el verano escondido en un intento, a su juicio, de intentar maquillar el "desaguisado" o las "contradicciones" de un gobierno de dos partidos que no se ponen de acuerdo con su proyecto político para Castilla y León, con una referencia expresa a la fusión de municipios o al cierre de consultorios locales.

Tudanca ha ironizado también sobre las fotos de Fernández Mañueco con el presidente nacional del PP, Pablo Casado, para "recibir instrucciones" de Génova. "Empezó así y así acabará", ha sentenciado.